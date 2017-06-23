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Журналистов приглашают на всероссийский конкурс публикаций на тему села

23 июня 13:45 Общество Агропром Туризм

До 31 августа этого года принимаются документы на участие во всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия».

К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных,  городских, районных газет, журналов, интернет-изданий, радио и телекомпаний, а также индивидуальные заявители или группы авторов, редакции периодических и интернет изданий.

Организатором выступает ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России».

Как отметил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачёв, несмотря на непростую экономическую ситуацию, агропромышленный комплекс России обеспечивает стабильное развитие экономики страны:

«В этой связи особая роль отводится представителям СМИ. В прошлом году на участие в конкурсе было принято около 4000 заявок из 78 регионов России. В этом году журналистам предоставлена возможность затронуть самые различные темы: от развития сельхозпроизводства в сфере малого и среднего бизнеса до вопросов сохранения сельского быта и традиций».

По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, агропромышленный комплекс Поморья – кладезь интереснейших тем для журналистских проектов:

«К примеру, это новые инвестиционные проекты в сфере животноводства региона и государственная поддержка аграриев.  Безусловно, героями публикаций должны стать люди, работающие на архангельской земле. Профессиональный и жизненный опыт каждого из наших фермеров уникален и неповторим».  

Первый шаг – регистрация на сайте  

Конкурс проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Главные тематические направления:

  • социальное развитие села;
  • сельхозпроизводство и малое предпринимательство;
  • сохранение культурно-исторического и природного потенциала сельских территорий, агротуризм.

Подробнее о номинациях и условиях участия – в положении о конкурсе.

Организаторы подчеркивают: всем участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить все необходимые данные,  выставить по номинациям свои работы в личном кабинете на сайте и удостовериться, что ФИО появились слева в списке конкурсантов, а работы – в списке работ.

После регистрации на сайте будут доступны документы для скачивания, которые необходимо распечатать, заполнить и выслать в отсканированном виде по электронной почте agrosmi2017@yandex.ru.

Затем нужно направить оригиналы на адрес: Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, дом 1/11, ФГБУ «Пресс-служба Минсельхоза России» с пометкой «На конкурс». Справки по телефону: +7 (495)-411-81-45.

Победителей наградят на «Золотой осени»

Все участники конкурса получат благодарственные письма. Победители и призеры будут награждены дипломами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и денежной премией:

  • для индивидуальных авторов: за 1 место – 100 тыс. рублей, 2 место – 85 тыс. рублей, 3 место – 60 тыс. рублей;
  • для организаций: за 1 место – 200 тыс. рублей, 2 место– 150 тыс. рублей (две премии), 3 место – 100 тыс. рублей (три премии).

Кроме того, за лучший цикл публикаций, теле-радио передач по тематическим направлениям конкурса устанавливается три Гран-при по 250 тысяч рублей.

Церемония награждения состоится в рамках проведения российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2017».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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