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Свой дом у Плесецкой библиотеки должен появиться до конца этого года

27 июня 9:15 Районы Культура Плесецк

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл традиционный приём граждан. О дальнейшей судьбе Плесецкой библиотеки главу региона спросила председатель совета ветеранов муниципального образования «Плесецкое» Елена Яковенко.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Плесецке сгорела районная библиотека, располагавшаяся на первом и втором этажах деревянного здания. В результате пожара посёлок утратил важнейший культурный центр.

По поручению Игоря Орлова министерство культуры Архангельской области при поддержке муниципальной власти, жителей и организаций региона начало работы по восстановлению работы районной библиотеки.

Сбор литературы организован на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова. На сегодняшний день собрано около семи тысяч книг.

Для работников Плесецкой библиотеки предоставлено помещение: три комнаты площадью 70 квадратных метров по адресу: ул. Ленина, 29. Шкафы и столы есть, остаётся потребность в оргтехнике и компьютерном оборудовании.

Главное, в чём нуждается учреждение – в отдельном постоянном помещении и дальнейшем восстановлении библиотечного фонда.

— Будет ли у жителей Плесецкого района своя библиотека? – спросила Игоря Орлова Елена Яковенко.

— Конечно, будет. Позиция региональной власти однозначна: библиотечная сеть Архангельской области должна не просто сохраняться, но и развиваться, переходить на новые формы работы, – ответил губернатор

По словам главы региона, основная задача сегодняшнего дня – найти для Плесецкой библиотеки достойное здание.

Предварительно выбрано здание «Ростелекома», которое необходимо выкупить и привести в порядок.

— Важно, чтобы при обустройстве нового здания были использованы самые современные технологии и учтены новые тренды, которые появляются в библиотечном деле, – продолжил Игорь Орлов. – После того, как будут решены эти вопросы, необходимо продолжить восстановление библиотечного фонда. Для этого потребуется серьёзное вложение – порядка 20 миллионов рублей. Конечно, не сразу, но шаг за шагом, с участием неравнодушных жителей Поморья, это будет сделано.

— А сколько времени понадобится? – уточнила Елена Яковенко.

— Ставим задачу: до конца этого года решить все вопросы, связанные с имущественным комплексом. Для этого придётся всем активно поработать: и региональной власти, и муниципальной, и общественникам, и специалистам библиотеки. Вы тоже нам помогайте: поставьте этот вопрос на общественный контроль, – заключил Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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