Борьба с нелегальным такси в регионе набирает обороты

В Поморье усилена системная работа по проверке законности перевозок в сфере пассажирского такси. Рейды, организуемые министерством транспорта Архангельской области совместно с ГИБДД, стали регулярными. Так, 3 февраля в областном центре с нарушителями работали в районе морского речного вокзала.

В настоящее время в регионе сложилась ситуация, когда значительная часть таксистов оказывают услуги по перевозке пассажиров без необходимого разрешения, а также с существенными нарушениями правил.

Министерством транспорта Архангельской области выдано порядка 1200 официальных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси.

При этом, как утверждают специалисты ведомства, количество нелегальных такси, работающих в регионе, в разы превышает число законопослушных перевозчиков. Поэтому работа с нарушителями будет продолжать усиливаться.

Как рассказал ведущий консультант министерства транспорта Архангельской области Олег Белозёров, наиболее часто встречающимися нарушениями со стороны таксистов являются отсутствие опознавательного оранжевого фонаря такси на крыше, а также светографической схемы («шашечек») на бортах автомобиля.

У большинства перевозчиков отсутствуют путевые листы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского и технического контроля. При этом данные факторы напрямую влияют на жизнь и здоровье пассажиров, пользующихся услугами такого такси.

За оба из этих видов нарушения, к слову, водителю полагается штраф в размере 3 тысяч рублей.

– Только за вторую половину января 2017 года региональным минтрансом возбуждено и рассмотрено 23 административных делопроизводства. В рамках проведения мероприятий мы рекомендуем всем перевозчикам, работающим с нарушениями, оформляться легально и соблюдать все существующие правила, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Ещё одной проблемой остаётся тот факт, что большинство работающих сегодня диспетчерских служб также не несут никакой ответственности за перевозку, и занимаются исключительно передачей информации таксистам, совершенно не интересуясь, имеют ли те какие-либо разрешения на данную деятельность.

К сожалению, закон об ответственности операторов такси до сих пор не принят Госдумой.

Министерство транспорта Архангельской области