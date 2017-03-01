Жители моногородов могут выбрать главную улицу для благоустройства

Фондом развития моногородов запущено интернет-голосование, позволяющее жителям монопрофильных муниципальных образований самостоятельно выбрать улицу для благоустройства.

До 15 марта на сайте моногорода.рф можно выбрать одну из улиц своего населённого пункта и предложить конкретные идеи по её преображению.

— В своем Послании Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы именно жители определяли, какие проекты благоустройства следует осуществлять в первую очередь, – отметил заместитель министра экономического развития Архангельской области Олег Бачериков. – Портал моногорода.рф был разработан для того, чтобы максимально вовлечь в работу жителей, которые как никто другой знают свои населенные пункты. Ресурс позволяет каждому принять активное участие в проекте «Пять шагов благоустройства» и поделиться своими идеями по преображению города.

На территории Архангельской области монопрофильными являются семь населенных пунктов. Это Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега, Североонежск (Плесецкий район), Кизема и Октябрьский (Устьянский район).Помимо голосования за главную улицу на сайте можно предложить и другие проекты. Например, среди предложений, поступивших от жителей Коряжмы–создание велосипедной дорожки, ремонт городка в парке на проспекте Ленина и строительство легкоатлетического манежа.

Проект «Пять шагов благоустройства» реализуется в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». Она вошла в число 11 приоритетных проектов страны, выделенных в июле 2016 года Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации.

Главная задача программы – сделать моногорода комфортными для жизни. Для этого необходимы диверсификация экономики моногородов, создание условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса и создание новых рабочих мест.

Министерство экономического развития Архангельской области