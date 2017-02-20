Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В мезенской Кимже открыт знак «Самые красивые деревни России»

20 февраля 9:30 Районы Культура Туризм

В Мезенском районе состоялась церемония включения деревни Кимжа в Ассоциацию самых красивых деревень России.

В инаугурации деревни приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, региональный министр культуры Вероника Яничек, президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов, руководитель Мезенского района Николай Ильин и глава администрации МО «Мезенский район» Надежда Ботева.

На въезде в деревню они открыли соответствующий знак, а затем в местном доме культуры подписали хартию качества.

— Ассоциация самых красивых деревень России пополнилась еще одной архангельской деревней и это просто потрясающе! – заявил Игорь Орлов. – Я искренне желаю всем вам, дорогие кимженцы, и впредь достойно представлять свою территорию, развивать её совместно с властями, оставаться неравнодушными жителями своей земли.

На вопрос журналистов ГТРК «Поморье», стоит ли теперь ждать колоссальных бюджетных вливаний в Кимжу, губернатор ответил: гораздо важнее сохранять уникальное наследие.

— Подобные места должны быть открыты людям. Нужно показывать Кимжу гостям региона. Тем более, здесь есть, что посмотреть! Да и попросту отдыхаешь душой, – заметил Игорь Орлов.

Кимжа, действительно, потрясает своей красотой: уникальные поморские дома, впечатляющая Одигитриевская церковь, старинные мельницы создают сказочное впечатление. Жители деревни смогли сохранить и самобытность, и архитектуру, и окружающий пейзаж.

Александр Мерзлов рассказал, что концепция Федерации самых красивых деревень земли, куда входит Ассоциация самых красивых деревень России, заключается в том, что сама деревня – это жемчужина, которая нуждается в красивой оправе.

— Кимжа – это пример для всех остальных, как надо относиться к корням, когда люди говорят, что любят свою деревню. Так говорят многие, но здесь жители доказывают свою любовь делом, – отметил Александр Мерзлов.

По его словам, основными критериями отбора в Ассоциацию самых красивых деревень России выступают уникальное культурное и природное наследие и выраженное желание жителей участвовать в этом процессе.

Если говорить о дополнительных критериях отбора, то среди них, например, есть такие пункты, как наличие местной гастрономии, отсутствие бродячих собак и борщевика. В общей сложности у Ассоциации десять групп критериев, по которым в баллах оценивается каждое из направлений.

Добавим, что следующей в Ассоциацию планирует войти деревня Ворзогоры Онежского района. Инаугурация намечена на июль этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

20 февраля

«Вод­ник 2004» – чем­пи­он России!

20 февраля

В мезен­ской Кимже открыт знак «Самые кра­сивые дерев­ни России»

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

19 февраля

Пер­вые юнар­мейцы Архан­гель­ской области при­няли присягу

18 февраля

Игорь Орлов оце­нил стра­те­ги­чес­кие про­ек­ты моло­дых про­фес­си­она­лов Поморья

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

18 февраля

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся реали­за­ция про­ек­та «Уро­ки ЗАГС»

18 февраля

Сто­лица Поморья вновь собе­рёт моло­дёжь на фес­тиваль «Помним. Гор­димся. Верим»

18 февраля

День рос­сийск­их сту­ден­ческ­их отря­дов отмети­ли в Архан­гель­ске

17 февраля

Наши стрел­ки Дарья Вдо­вина, Сер­гей Круг­лов и Лео­нид Еки­мов завое­вали оче­ред­ные медали

17 февраля

Волон­тёры фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» про­хо­дят обучение

17 февраля

18 фев­раля в САФУ прой­дёт День откры­тых две­рей магист­ра­туры

17 февраля

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал «брон­зу» на Олим­пийск­ом фестивале

17 февраля

Пило­ты сне­го­хо­дов пока­жут класс в устьянс­кой «Мали­нов­ке»

17 февраля

В Архан­гель­ске стар­това­ла бла­гот­вори­тель­ная акция «Ангелы Земли»

17 февраля

В Поморье дан старт неде­ли в под­дер­жку прав жертв прес­тупле­ний

16 февраля

Под­веде­ны итоги трид­цать вто­рой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

16 февраля

Моло­дёжь Архан­гель­ской области отме­тит День рос­сийск­их сту­ден­ческ­их отрядов

Похожие новости

20 февраля Общество

В мезен­ской Кимже открыт знак «Самые кра­сивые дерев­ни России»

6 февраля Общество

Архан­гельск вошел в пер­вую десят­ку горо­дов воин­ской славы Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

1 февраля Общество

Фото­кон­курс «Откры­тый Север» выхо­дит на новый этап развития

29 декабря Общество

Фото­выс­тавка «Откры­тый Север» пере­еха­ла в аэропорт

28 декабря Общество

Сюжет из Онежс­ко­го Поморья попал в число победи­те­лей фотоп­ро­ек­та «Best of Russia 2016»

27 декабря Общество

В Поморье рас­тёт число турис­тско-ин­форма­ци­он­ных центров

23 декабря Общество

В Архан­гель­ской области рас­тет число школь­ных туров

14 февраля Культура

Кимжа ста­нет пер­вой «аркти­чес­кой» дерев­ней в Ассо­ци­ации самых кра­сивых дере­вень России

6 февраля Районы

«Козья фер­ма» возле «Миножьей гава­ни», или аграрный туризм – рядом

18 января Культура

Архан­гель­ский Сне­го­вик приг­лаша­ет детей в путе­шес­твие

10 января Районы

Гонки на сне­го­хо­дах «Snow Устья» вошли в наци­ональ­ный Топ-200 собы­тий года

9 января Районы

Фес­тива­ли Архан­гель­ской области вошли в Топ-200 луч­ших собы­тий России

26 декабря Районы

Свет­лана Зенов­ская: «Ин­вести­ци­ям в туризм под­дер­жка обес­пече­на»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия