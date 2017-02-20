В мезенской Кимже открыт знак «Самые красивые деревни России»

В Мезенском районе состоялась церемония включения деревни Кимжа в Ассоциацию самых красивых деревень России.

В инаугурации деревни приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, региональный министр культуры Вероника Яничек, президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов, руководитель Мезенского района Николай Ильин и глава администрации МО «Мезенский район» Надежда Ботева.

На въезде в деревню они открыли соответствующий знак, а затем в местном доме культуры подписали хартию качества.

— Ассоциация самых красивых деревень России пополнилась еще одной архангельской деревней и это просто потрясающе! – заявил Игорь Орлов. – Я искренне желаю всем вам, дорогие кимженцы, и впредь достойно представлять свою территорию, развивать её совместно с властями, оставаться неравнодушными жителями своей земли.

На вопрос журналистов ГТРК «Поморье», стоит ли теперь ждать колоссальных бюджетных вливаний в Кимжу, губернатор ответил: гораздо важнее сохранять уникальное наследие.

— Подобные места должны быть открыты людям. Нужно показывать Кимжу гостям региона. Тем более, здесь есть, что посмотреть! Да и попросту отдыхаешь душой, – заметил Игорь Орлов.

Кимжа, действительно, потрясает своей красотой: уникальные поморские дома, впечатляющая Одигитриевская церковь, старинные мельницы создают сказочное впечатление. Жители деревни смогли сохранить и самобытность, и архитектуру, и окружающий пейзаж.

Александр Мерзлов рассказал, что концепция Федерации самых красивых деревень земли, куда входит Ассоциация самых красивых деревень России, заключается в том, что сама деревня – это жемчужина, которая нуждается в красивой оправе.

— Кимжа – это пример для всех остальных, как надо относиться к корням, когда люди говорят, что любят свою деревню. Так говорят многие, но здесь жители доказывают свою любовь делом, – отметил Александр Мерзлов.

По его словам, основными критериями отбора в Ассоциацию самых красивых деревень России выступают уникальное культурное и природное наследие и выраженное желание жителей участвовать в этом процессе.

Если говорить о дополнительных критериях отбора, то среди них, например, есть такие пункты, как наличие местной гастрономии, отсутствие бродячих собак и борщевика. В общей сложности у Ассоциации десять групп критериев, по которым в баллах оценивается каждое из направлений.



Добавим, что следующей в Ассоциацию планирует войти деревня Ворзогоры Онежского района. Инаугурация намечена на июль этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области