В регионе будет впервые проведена оценка фактического воздействия нормативно-правовых актов. Пилотным документом, который подвергнут данной проверке, станет закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области».

Процедура начнётся 1 июля 2017 года. В её рамках до конца лета будут проводиться публичные консультации.

— Публичные консультации или обсуждения являются неотъемлемой частью процедуры проведения оценки и регулирующего, и фактического воздействия, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Методика их проведения, разработанная федеральным Минэкономразвития, позволяет вовлечь в обсуждение максимально широкий круг представителей общественности, получить достоверные сведения об эффективности существующих законов и в дальнейшем учесть мнения граждан.

Порядок проведения оценки фактического воздействия был утвержден указом губернатора Архангельской области в октябре 2016 года.

Процедура проводится в соответствии с планом, сформированным региональным министерством экономического развития на основании предложений представителей общественности и власти.

Отметим, что оценка фактического воздействия может быть предусмотрена лишь в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых осуществлялась оценка регулирующего воздействия (ОРВ).

— Процедура является следующим шагом в работе, направленной на повышение уровня открытости работы региональной власти. Кроме того, позволяя проверить, насколько эффективными были решения, принятые по итогам проведения ОРВ, оценка фактического воздействия становится действенным инструментом для улучшения качества принимаемых в регионе нормативно-правовых актов, – отметил Семён Вуйменков.

Министерство экономического развития Архангельской области