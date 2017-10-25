В САФУ стартовал отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills

В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова начались соревнования в рамках отборочного этапа межвузовского чемпионата WorldSkills.

В течение двух дней будет идти борьба по пяти компетенциям турнира: программные решения для бизнеса, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, лабораторный химический анализ, интернет вещей.

Результаты отборочных состязаний, которые проводят вузы по всей стране, будут собраны в единой базе. По итогам этого рейтинга лучших участников чемпионата WorldSkills пригласят на главный российский финал. За право представить на нём САФУ поборются 38 студентов.

— На прошлой неделе команда России заняла первое место в общекомандном зачёте на чемпионате мира WorldSkills в Абу-Даби. Но начинали свой путь победители с отборочных внутривузовских соревнований. Надеюсь, что и наши студенты покажут достойные результаты, отправятся на всероссийский этап, а в будущем мы будем болеть за них на мировом чемпионате, – отметил первый проректор САФУ Алексей Коршунов.

Награждение победителей и призёров чемпионата состоится в пятницу, 27 октября, в Интеллектуальном центре САФУ, сообщает пресс-служба федерального вуза.



С программой турнира можно ознакомиться здесь.

Напомним, в феврале 2017 года в Архангельске прошёл первый в истории нашего региона чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). В нём приняли участие 25 лучших представителей техникумов и колледжей.

Министерство образования и науки Архангельской области