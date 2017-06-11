Мемориал был создан в 2015–2016 годах. Фото с сайта Котласского техникума сервиса им. А.М. Меркушева

Губернатор Игорь Орлов посетил Котласский техникум сервиса и возложил цветы к памятнику знаменитому выпускнику этого учебного заведения, почётному гражданину Котласа, Герою Советского Союза Александру Меркушеву.

Мемориальный комплекс, включающий бюст знаменитого выпускника и стелу с именами 75 работников техникума, участвовавших в Великой Отечественной войне, был создан в 2015–2016 годах на средства меценатов, предпринимателей, и неравнодушных котлашан.

— Благодаря активной позиции жителей Котласа подвиг наших земляков-защитников достойно увековечен. Радует, что в учебных заведениях региона с такой заботой хранят память о героях, которые подарили нашей стране мирное будущее, – подчеркнул глава региона.

Директор учебного заведения Виктор Гудков отметил, что за последние два года в училище вложено около двух миллионов рублей: капитально отремонтированы электросети, произведён ремонт кровли и столовой. Зданию 88 лет, и оно требует постоянного внимания.

Игорь Орлов высоко оценил проведённую работу и в качестве следующого шага дал поручение министерству образования проработать вопрос о финансировании ремонта фасада здания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области