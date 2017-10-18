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Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин проверит новостройки Поморья

18 октября 15:30 Архангельск Северодвинск Расселение аварийного жилья Капремонт жилья События

19 октября председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин и генеральный директор фонда Константин Цицин посетят с рабочим визитом Архангельскую область.

В рамках поездки Сергей Степашин и Константин Цицин примут участие в ряде мероприятий, посвященных реализации в Поморье программы переселения граждан из аварийного жилья.

В Архангельске состоится рабочая встреча с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Также запланировано совещание с членами правительства Архангельской области, главами администраций муниципальных образований и представителями подрядных организаций. Темы совещания – реализация региональных программ переселения граждан из аварийного жилфонда и капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе рабочего визита гости осмотрят многоквартирные дома в Архангельске и Северодвинске, строящиеся в рамках реализации программы расселения «аварийки».

Также в программе визита – награждение знаком отличия «Знак качества ЖКХ» Сергея Коткина, председателя совета дома, управляющего многоквартирным домом №8/69 по улице Гагарина в Северодвинске. Ему вручат фасадную табличку «Дом образцового содержания».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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