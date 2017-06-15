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Вопросы безопасности детского отдыха обсудили на заседании областной КЧС

15 июня 9:50 Безопасность

432 лагеря (в том числе 22 стационарных) открыто в настоящий момент в Архангельской области. В них проводят каникулы более 27 тысяч юных северян. Всего в течение лета запланирована работа 460 детских лагерей всех типов. За пределами региона планируется отдых 10 300 детей.

Эти цифры были озвучены на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

Как сообщил заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Михаил Кузьменко, трагедия, произошедшая в прошлом году в Карелии, сказалась на численности палаточных лагерей. Так, в этом году не будут открыты семь лагерей, которые не смогли обеспечить должный уровень безопасности во время водных походов.

На сегодняшний день комиссионную приёмку не прошли два дневных школьных лагеря в Онежском районе. Причина – несоответствие проб питьевой воды нормативам. Сейчас руководство школ устраняет замечания.

Из-за погодных условий перенесено на несколько дней начало смены в палаточных лагерях в Вилегодском и Пинежском районах.

Организация купания детей планируется в восьми лагерях в Коношском, Няндомском, Онежском, Вельском, Мезенском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах. Для этого необходимо получить разрешение региональных  управлений  Роспотребнадзора и МЧС на соответствие водоёмов необходимым требованиям. 

Как сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко, вопросам безопасности в ходе совещаний с организаторами детского отдыха уделяется исключительное внимание.

Для предупреждения несчастных случаев проведена разъяснительная работа с детьми о правилах безопасности на воде, об опасности игр рядом с технологическими объектами коммунальных служб; обследованы территории рядом со школами на предмет выявления открытых канализационных люков, откорректированы маршруты передвижения.

Напомним, с этого года проводится экспертная оценка программ детских лагерей специальной комиссией, в состав которой входят представители профильных ведомств и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Как рассказал Игорь Скубенко, из 50 поступивших программ 19 были направлены на доработку, после чего для реализации были рекомендованы 48 программ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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