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Воспитатель Ольга Трескина:
«Стараюсь привить детям любовь к своей родине»

27 сентября 15:30 Районы
Ольга Трескина за работой
Ольга Трескина за работой

27 сентября педагоги и работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в детских садах Поморья работают более 15 тысяч человек. Среди тех, кто сегодня принимал поздравления – воспитатель детсада «Золушка» Холмогорского района Ольга Трескина.

«Золушку» отличает не только неординарная внешность. Учреждение знаменито и проектами, которые реализуют здешние педагоги.

Детсад «Золушка» отличает не только неординарная внешностьЧасть помещения своей группы Ольга Трескина оформила в виде крестьянской избы, в которой есть даже макет русской печи.

Ребята изучают быт поморских 
семей, знакомятся с укладом жизни своих предков и даже вполне сносно орудуют ухватом.

— Мы собираем наши северные игрушки, книги местных писателей. У нас даже есть макет Холмогорского района, – рассказала воспитатель. – Так мы стараемся не только познакомить ребят с историей, но и привить им любовь к своей родине.

Сотрудников «Золушки» в ходе своего визита в Холмогорский район лично поздравил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Он вручил Ольге Трескиной благодарность ведомства за особый подход в деле патриотического воспитания юных северян.

— Тех, кто посвятил себя работе с детьми, можно назвать людьми особого склада. Мудрость, терпение, выдумка – вот далеко не все качества, которые им Ольга Трескина работает в детском саду «Золушка» 12 летежедневно приходится проявлять, – отметил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Он также отметил, что власти Поморья продолжают развивать сеть дошкольных учреждений.

Завершено строительство здания начальной школы-сада в Каргополе, начато строительство сада в архангельском посёлке Турдеевск. В этом году дополнительно создано более 300 мест в детских садах.

На сегодня более 61 тысячи детей посещают сады региона, среди них свыше 11 тысяч малышей в возрасте до трёх лет. В ближайшее время закончится очередное комплектование групп и эти цифры также вырастут.


Министерство образования и науки Архангельской области

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