Команда Поморья завоевала 12 медалей на чемпионате России по воздушной атлетике

В Москве завершился финал чемпионата России по воздушной атлетике. Более 200 участников из 62 городов России показывали свое мастерство на пилоне, воздушных полотнах, воздушном кольце и спортивном кубе.

На этих соревнованиях отлично выступили спортсмены из Архангельской области. В дисциплине «спорт на пилоне» у юношей «А» золотую медаль завоевал Илья Титаренко, у юниорок «А» – Дарья Мартынова, «серебро» у юниорок в категории «В» выиграла Ирина Маякова.

Ирина Масалова, Ольга Савина, Ольга Клюшина и Марина Максимова стали золотыми медалистками в групповом выступлении.

На воздушном кольце Дарина Репишная и Ирина Семакова завоевали золотую медаль в парном разряде в возрастной категории 14–17 лет.

Анастасия Алешинцева, Татьяна Ермолина и Дарина Репишная взяли «серебро» в профессиональной, любительской и юниорской категориях соответственно, а Алина Попова – «бронзу» в категории юниоры «В». Кроме того, Александра Исакова и Ирина Сошникова завоевали «серебро» у женщин в дуэте.

Ульяна Кукушкина и Варвара Дюкова стали золотыми призёрками в дисциплине «спортивный куб» в возрастных категориях 10–13 лет и 14–17 лет соответственно.

Финал чемпионата проводился в два этапа по олимпийской системе. В турнире участвовали только атлеты, показавшие лучшие результаты и победившие на девяти отборочных региональных турнирах.



Победители и призёры чемпионата получат право войти в состав национальной сборной, члены которой будут представлять Россию на всех рейтинговых международных турнирах в сезоне 2017 года.



Агентство по спорту Архангельской области