Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Команда Поморья завоевала 12 медалей на чемпионате России по воздушной атлетике

26 сентября 15:25 Спорт

В Москве завершился финал чемпионата России по воздушной атлетике. Более 200 участников из 62 городов России показывали свое мастерство на пилоне, воздушных полотнах, воздушном кольце и спортивном кубе.

На этих соревнованиях отлично выступили спортсмены из Архангельской области. В дисциплине «спорт на пилоне» у юношей «А» золотую медаль завоевал Илья Титаренко, у юниорок «А» – Дарья Мартынова, «серебро» у юниорок в категории «В» выиграла Ирина Маякова.

Ирина Масалова, Ольга Савина, Ольга Клюшина и Марина Максимова стали золотыми медалистками в групповом выступлении.

На воздушном кольце Дарина Репишная и Ирина Семакова завоевали золотую медаль в парном разряде в возрастной категории 14–17 лет.

Анастасия Алешинцева, Татьяна Ермолина и Дарина Репишная взяли «серебро» в профессиональной, любительской и юниорской категориях соответственно, а Алина Попова – «бронзу» в категории юниоры «В». Кроме того, Александра Исакова и Ирина Сошникова завоевали «серебро» у женщин в дуэте.

Ульяна Кукушкина и Варвара Дюкова стали золотыми призёрками в дисциплине «спортивный куб» в возрастных категориях 10–13 лет и 14–17 лет соответственно.

Финал чемпионата проводился в два этапа по олимпийской системе. В турнире участвовали только атлеты, показавшие лучшие результаты и победившие на девяти отборочных региональных турнирах.

Победители и призёры чемпионата получат право войти в состав национальной сборной, члены которой будут представлять Россию на всех рейтинговых международных турнирах в сезоне 2017 года.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

26 сентября

На доро­гах Архан­гель­ской области – «Неде­ля безо­пас­ности»

26 сентября

Коман­да Поморья завое­вала 12 меда­лей на чем­пи­она­те Рос­сии по воз­душ­ной атлетике

26 сентября

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «От сос­то­яния вод­ных объек­тов зави­сит качес­тво жизни северян»

26 сентября

Юри­дич­ес­кие аспе­кты бла­гот­вори­тель­ных акций обсу­дят на семи­наре в Архан­гель­ске

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

26 сентября

Зональ­ный центр пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния откры­лся в Вельске

26 сентября

Рос­ре­естр органи­зу­ет «горя­чую линию» по воп­ро­сам про­тиво­дейс­твия коррупции

25 сентября

В Конош­ском и Пинеж­ском райо­нах избра­ны главы муни­ципаль­ных образо­ва­ний

25 сентября

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

25 сентября

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября

Спе­ци­алис­ты Цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи про­вели лек­ции для рабо­та­ющей молодёжи

25 сентября

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

25 сентября

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

25 сентября

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

25 сентября

Усло­вия содер­жа­ния и тру­до­ус­тройства осуж­денных обсуди­ли на Общест­вен­ном сове­те при регио­наль­ном УФСИН

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

23 сентября

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

Похожие новости

26 сентября Общество

Коман­да Поморья завое­вала 12 меда­лей на чем­пи­она­те Рос­сии по воз­душ­ной атлетике

25 сентября Общество

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

21 сентября Общество

Архан­гельск при­со­еди­нит­ся к Все­рос­сийско­му дню ходьбы

21 сентября Общество

Феде­раль­ная суб­си­дия на обес­пече­ние дос­туп­ной среды на спор­тивных объек­тах уве­ли­че­на на треть

20 сентября Общество

Спе­циаль­ная Олим­пи­ада стар­това­ла в Архан­гель­ске

19 сентября Общество

Ста­нис­лав Куз­не­цов завое­вал восемь золо­тых меда­лей на Кубке Рос­сии по стрель­бе из арбалета

18 сентября Общество

Мария Уда­чина завое­вала четы­ре «золо­та» на пер­венстве Рос­сии по пла­ва­нию для инвалидов

18 сентября Образование

Звёз­ды фут­бола сыг­рали с юными спор­тсме­нами на поле севе­род­винско­го ста­ди­она «Север»

17 сентября Общество

Боль­шой фуболь­ный праз­дник стар­то­вал в Севе­род­винске

16 сентября Общество

В Поморье про­шёл «Кросс Нации»

15 сентября Общество

В Коряж­ме, Вель­ске и Октябрьск­ом откры­лись новые спор­тивные объекты

15 сентября Общество

В Севе­род­винске в 2018 году нач­нётся стро­итель­ство ново­го ФОКа

14 сентября Общество

На старт «Крос­са Нации» в Архан­гель­ске вый­дут 65 «осо­бых» спор­тсме­нов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия