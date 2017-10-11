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В Коноше завершается программа переселения из аварийного жилья

11 октября 10:30 Районы Строительство Расселение аварийного жилья

Ход строительства жилых домов в Коноше в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилфонда проверил министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

В рамках четвертого этапа программы в Коноше завершено строительство семи домов. Жильцам трёх домов уже вручены ключи, четвертый подготовлен к заселению. Еще в трёх домах завершается процедура передачи жилых помещений в муниципальную собственность. В течение октября 2017 года самый масштабный четвертый этап программы переселения из аварийного жилфонда в Коноше планируется завершить.

В этом году в Коноше введено в эксплуатацию 20,5 тысячи квадратных метров нового жилья для предоставления 426 квартир гражданам – участникам программы переселения. Всего за время реализации программы переселения (с 2013 года) в Коноше построено 1312 квартир. С учётом количества населения посёлка – это отличный показатель, сообщает газета «Коношский курьер».

Михаил Яковлев осмотрел ход строительства, встретился с будущими жильцами новостроек. Люди рассказали, что довольны существованием программы переселения из аварийного жилфонда, которая позволяет переехать из деревянных бараков в благоустроенные квартиры.

Говоря о перспективах, министр подчеркнул: «Руководством страны поставлена задача – продолжить реализацию программы. Для Архангельской области это особенно актуально, учитывая существующее количество аварийного жилья».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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