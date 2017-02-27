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Марина Малых – лучший молодой педагог Архангельской области

27 февраля 15:50 Молодежь

Учитель начальных классов Ильинской средней школы Вилегодского района Марина Малых стала победителем очного этапа регионального конкурса «Педагогический дебют 2017».

В борьбе приняли участие более 40 педагогов из 15 муниципальных образований Поморья. До решающего этапа было допущено всего 10 человек, именно они представили свои инновационные наработки.

По результатам публичных выступлений и профессиональных дискуссий жюри присудило победу представительнице Ильинской средней школы Вилегодского района Марине Малых. Второе место завоевала учитель английского языка Новодвинской гимназии Екатерина Белозёрова, "бронзовым" призёром «Педагогического дебюта 2017» стала учитель истории и обществознания Ульяновской средней школы Устьянского района Ольга Коптяева.

— Участие в таких конкурсах позволяет молодым педагогам наладить профессиональные контакты с теми, кто также делает первые шаги в сфере образования, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Примечательно, что в этом году на первых ролях оказались представители районных школ. Их новаторские идеи заслуживают поддержки и распространения

Стоит напомнить, что в последнее время в регионе наблюдается повышение роста интереса к педагогическим профессиям. Так, в 2016 году количество выпускников педагогических колледжей и вузов, которые пришли работать в школы и детские сады Архангельской области, превысило отметку в 200 человек.

Министерство образования и науки Архангельской области

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