На Благовещенской ярмарке обсудили вопросы социального предпринимательства

В этом году Благовещенская ярмарка на Пинеге стала не только ярким праздником, позволяющим возродить традиции региона, но и важным событием для предпринимательского сообщества региона.

Центральным событием деловой программы ярмарки стал слёт социальных предпринимателей. Участие в нём приняли представители региональной власти и местного самоуправления, эксперты и предприниматели из разных уголков России.

— В бизнесе, где получение выгоды не является главной целью, успех во многом зависит от умения грамотно использовать доступные меры поддержки, задействовать всевозможные механизмы развития. Поэтому в социальном предпринимательстве семинары и мастер-классы, являющиеся прекрасной площадкой для обмена опытом, приобретают особенное значение, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Одна из встреч слёта была посвящена распространенному в настоящее время инструменту краудфандинга, представляющему собой общий добровольный сбор средств или иных ресурсов, направленных на поддержку определенных инициатив или проектов.

На круглом столе «Краудфандинг: с мира по нитке, или как возродить родную деревню при помощи коллективного финансирования», предпринимателям рассказали о возможности использования этого механизма для сбора средств и реализации своих проектов.

В рамках встреч и дискуссий участникам удалось не только обсудить существующие инструменты развития, но и узнать из первых уст истории успеха, получить советы состоявшихся социальных предпринимателей.

Особое внимание было уделено возрождению и развитию традиционных промыслов, созданию сувенирной продукции, отображающей уникальные особенности конкретных территорий.

Организатором слёта выступил центр социальных технологий «Гарант» при поддержке фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

— Слёт показал высокую заинтересованность местных предпринимателей в простых и понятных кейсах, – рассказывает региональный представитель фонда «Наше будущее» и координатор слёта Светлана Бызова. – Многим не хватает умения взглянуть на свой продукт со стороны. В этом плане истории успеха социальных предпринимателей оказывают большое влияние на развитие этого напарвления в целом, служат источником вдохновения для тех, кто выбрал для себя этот непростой путь.

Министерство экономического развития Архангельской области активно сотрудничает с Фондом «Наше будущее». Соглашение об этом было заключено еще в 2014 году.

— Мы придаем очень большое значение социальному предпринимательству, стремимся максимально вовлечь представителей этого бизнеса в различные проекты, поддержать их инициативы, – подчеркнул Семён Вуйменков. – В прошлом году министерством впервые был организован и проведён конкурс «Лучший социальный проект года». Разноплановость представленных работ их уровень, послужили показателем того, что социальное предпринимательство вызывает живой интерес у жителей региона, что это направление развивается, а главное – востребовано.

Министерство экономического развития Архангельской области