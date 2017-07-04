Архангельский специализированный дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики вошел в список «100 лучших предприятий и организаций России 2017» и награждён почетным дипломом победителя конкурса в номинации «Лучшее учреждение здравоохранения».

Всероссийский конкурс проходит в рамках международного форума «Инновации и развитие». Он учреждён с целью поощрения достижений в развитии предприятий и организаций России.

Региональный минздрав выражает благодарность коллективу за творческий подход к делу, постоянное стремление к профессиональному совершенствованию и достижению высоких результатов.

Министерство здравоохранения Архангельской области