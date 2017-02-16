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Победителей конкурса к Дню дикого северного оленя наградят в Архангельске

16 февраля 11:10 Экология

17 февраля в 17:00 в научной библиотеке САФУ (г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1, аудитория 301) состоится церемония награждения победителей конкурса, посвящённого Дню дикого северного оленя. Работы участников будут представлены на выставке «Живой символ Севера».

В мероприятии примут участие представители  министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН и Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Напомним, День дикого северного оленя отмечается 17 февраля по инициативе Всемирного фонда дикой природы. В этот день в 2015 году животное было внесено в Красную книгу Архангельской области.

В декабре 2015 года по инициативе ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы был учреждён ежегодный конкурс, который призван привлечь внимание общественности к проблеме сокращения численности дикого северного оленя.

В этом году участниками  творческого состязания стали более 1300 юных жителей Поморья, которые вместе с родителями, учителями и наставниками представили на суд компетентного жюри без малого четыреста работ.

Приглашаются СМИ. Аккредитация по телефону: (8182) 47-08-01.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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