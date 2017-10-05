Осенью этого года около 1500 северян будут призваны в армию

Об этом на пресс-конференции, посвящённой началу осенней призывной кампании, сообщил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский.
Участие в общении с прессой также приняли председатель военно-врачебной комиссии военкомата Александр Смолин, врио начальника отдела подготовки и призыва на военную службу Александр Лукьяненко и ведущий консультант отдела взаимодействия с федеральными органами власти администрации губернатора и правительства Архангельской области Александр Мингалёв.
Как отметил Григорий Багинский, в начале каждого призыва, по решению губернатора Архангельской области Игоря Орлова, площадка правительства региона традиционно становится местом встречи военных комиссаров и журналистов Поморья.
«Главная задача – в рамках взаимодействия со СМИ донести до молодых людей и их родственников самую актуальную информацию о том, какими правами в соответствии с законодательством они обладают, как будет проводиться призывная кампания, где будущим солдатам предстоит нести службу».
На сегодняшний день в Архангельской области и НАО приступили к работе 26 призывных комиссий. За период с 1 октября по 31 декабря этого года им предстоит провести набор около 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
Военный комиссар региона обратил внимание на три основных акцента осеннего призыва 2017 года:
Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях.
Ребятам предстоит служить в Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках и на Северном флоте, а также обеспечивать безопасность страны в составе Национальной гвардии.
Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25 человек из полутора тысяч, смогут попасть в ВДВ и спецназ ГРУ.
Эти элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников Поморья. Но, по словам Александра Багинского, набор ограничен. Кроме того, высочайшие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической форме кандидатов.
Военный комиссар Архангельской области детально остановился на правах, которыми обладают призывники и их родственники.
К примеру, родители вправе принимать участие в заседаниях призывных комиссий, а также могут сопроводить сына за счёт собственных средств к месту несения службы.
Дети-сироты должны знать: став солдатами, они должны получать двойной оклад весь период прохождения срочной службы, а после увольнения в запас – единовременную выплату в размере пяти окладов.
Супруги солдат-срочников, имеющие детей в возрасте до трёх лет, имеют право на ежемесячное пособие в размере около 13 тысяч рублей. А рождение ребёнка во время несения отцом срочной службы позволяет супруге получить единовременную выплату порядка 31 тысячи рублей.