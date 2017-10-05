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Осенью этого года около 1500 северян будут призваны в армию

5 октября 14:30 Общество Безопасность

Об этом на пресс-конференции, посвящённой началу осенней призывной кампании, сообщил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский.

Участие в общении с прессой также приняли председатель военно-врачебной комиссии военкомата Александр Смолин, врио начальника отдела подготовки и призыва на военную службу Александр Лукьяненко и ведущий консультант отдела взаимодействия с федеральными органами власти администрации губернатора и правительства Архангельской области Александр Мингалёв.

Как отметил Григорий Багинский, в начале каждого призыва, по решению губернатора Архангельской области Игоря Орлова, площадка правительства региона традиционно становится местом встречи военных комиссаров и журналистов Поморья.

«Главная задача – в рамках взаимодействия со СМИ донести до молодых людей и их родственников самую актуальную информацию о том, какими правами в соответствии с законодательством они обладают, как будет проводиться призывная кампания, где будущим солдатам предстоит нести службу».

На сегодняшний день в Архангельской области и НАО приступили к работе 26 призывных комиссий. За период с 1 октября по 31 декабря этого года им предстоит провести набор около 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Я бы в ВДВ пошёл…

Военный комиссар региона обратил внимание на три основных акцента осеннего призыва 2017 года:

  • он посвящается 100-летию образования военных комиссариатов на территории Архангельской области;
  • впервые в Поморье на прохождение срочной службы направляются «юнармейцы»;
  • отмечено многократное снижение количества уклонистов.

Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке, на Новой Земле, в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Псковской областях.

Ребятам предстоит служить в Воздушно-космических силах, Сухопутных войсках и на Северном флоте, а также обеспечивать безопасность страны в составе Национальной гвардии.

Лучшие из лучших, а это всего лишь 20-25 человек из полутора тысяч, смогут попасть в ВДВ и спецназ ГРУ.

Эти элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников Поморья. Но, по словам Александра Багинского, набор ограничен. Кроме того, высочайшие требования предъявляются к состоянию здоровья и физической форме кандидатов.

Что должны знать призывники и их семьи

Военный комиссар Архангельской области детально остановился на правах, которыми обладают призывники и их родственники.

К примеру, родители вправе принимать участие в заседаниях призывных комиссий, а также могут сопроводить сына за счёт собственных средств к месту несения службы.

Дети-сироты должны знать: став солдатами, они должны получать двойной оклад весь период прохождения срочной службы, а после увольнения в запас – единовременную выплату в размере пяти окладов.

Супруги солдат-срочников, имеющие детей в возрасте до трёх лет, имеют право на ежемесячное пособие в размере около 13 тысяч рублей. А рождение ребёнка во время несения отцом срочной службы позволяет супруге получить единовременную выплату порядка 31 тысячи рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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