В Березнике модернизировали котельную

В 2016 году на котельной «Совхозная» в Березнике проведена глубокая модернизация и установлен дополнительный котёл мощностью 2 МВт. Таким образом, установленная мощность теплоцентрали достигла 8 МВт.

Вместо обветшавшего кирпичного здания возведена современная конструкция из сэндвич-панелей.

Все работы проводились в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Березниковское ТСП». Общий объем инвестиций составил более 26 миллионов рублей.

— Проведенная реконструкция котельной обеспечила создание условий для подключения новых потребителей тепловой энергии в посёлке Березник. Реализация проекта благоприятным образом скажется на инвестиционном климате поселения, создании условий для строительства социально значимых объектов и нового жилого фонда, – подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области