Продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов «Стратегия–2035»

Цель конкурса – формирование предложений молодых граждан Российской Федерации в Стратегию социально-экономического развития России до 2035 года.

К участию приглашаются ученики школ, учащиеся профессиональных образовательных организаций и студенты ВУЗов.

Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап проводится до 20 октября 2017 года. На этом этапе участники конкурса направляют свои работы на адрес организаторов.

Второй этап – очный, пройдет в ноябре в Москве в рамках форума «Россия устремленная в будущее» и будет включать в себя защиту конкурсных работ, образовательную, деловую и культурную программы среди участников, отобранных конкурсной комиссией.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мероприятия www.стратегия-будущего.рф.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области