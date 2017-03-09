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Инициативы Поморья в отношении квот для рыбаков были озвучены в Общественной палате РФ

9 марта 16:20 Арктика – территория диалога Районы Агропром Инвестиции

По поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова минагропром региона представил предложения по поддержке инвестиционной деятельности рыболовецких колхозов на совещании в Общественной палате России.

В целом совещание было посвящено обсуждению возможностей расширения доступности водных биоресурсов для населения. Напомним, эта задача стало одной из поставленных Президентом России по итогам заседания Президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса в октябре 2015 года.

Участники обсудили изменение ставок сбора на высокоэффективные биоресурсы, подчеркнули необходимость создания механизмов, стимулирующих поставки рыбы на внутренний рынок и рассмотрели новый порядок представления квот на инвестиционные цели.

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в Общественной палате РФ были представлены инициативы региона, которые должны помочь поморским рыбакколхозам.

Одна из них – дополнение списка объектов для инвестиций среднетоннажными и малотоннажными судами для Северного рыбохозяйственного бассейна. Это позволило бы рыболовецким колхозам претендовать на получение так называемых квот «под киль», то есть таких, где целью инвестиций является строительство траулера.

— Рыболовецкие колхозы Поморья имеют большое социальное значение, особенно для отдалённых территорий области. И от того, насколько успешно работают рыбаки, напрямую зависит благополучие жителей прибрежных сёл, – подчеркнула министр.

Ирина Бажанова сообщила, что продолжение обсуждения темы планируется в рамках грядущего международного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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