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На продажу выставлены пакеты акций дорожных предприятий Архангельской области

9 февраля 16:00 Госимущество Бюджет Бизнес

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует: 16 января 2017 года принято решение об условиях приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год.

Для продажи на аукционе будут предложены 100-процентные пакеты акций акционерных обществ: «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», «Плесецкое  дорожное управление» и «Мезенское  дорожное управление».

В соответствии с отчётами независимого оценщика об оценочной деятельности решением министерства установлена начальная цена продажи пакетов акций:

  • 100-процентный пакет акций АО «Котласское ДРСУ»  782 751,0 тыс. рублей;
  • 100-процентный пакет акций АО «Плесецкое ДУ»  931 093,0 тыс. рублей;
  • 100-процентный пакет акции АО «Мезенское ДУ»  227 000,0 тыс. рублей.

Аукцион состоится 31 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 февраля 2017 года.

Министерство приглашает лиц, заинтересованных в приобретении указанных акций, направлять заявки на покупку вышеуказанных акций не позднее 24 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. № 136. Контактный телефон: (8182) 288-475.

Информация о продаже и сведения об акционерных обществах будет доступна с 10 февраля 2017 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и сайте правительства Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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