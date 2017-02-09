На продажу выставлены пакеты акций дорожных предприятий Архангельской области

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует: 16 января 2017 года принято решение об условиях приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год.
Для продажи на аукционе будут предложены 100-процентные пакеты акций акционерных обществ: «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», «Плесецкое дорожное управление» и «Мезенское дорожное управление».
В соответствии с отчётами независимого оценщика об оценочной деятельности решением министерства установлена начальная цена продажи пакетов акций:
Аукцион состоится 31 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 февраля 2017 года.
Министерство приглашает лиц, заинтересованных в приобретении указанных акций, направлять заявки на покупку вышеуказанных акций не позднее 24 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. № 136. Контактный телефон: (8182) 288-475.
Информация о продаже и сведения об акционерных обществах будет доступна с 10 февраля 2017 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и сайте правительства Архангельской области.