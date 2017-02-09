На продажу выставлены пакеты акций дорожных предприятий Архангельской области

Министерство имущественных отношений Архангельской области информирует: 16 января 2017 года принято решение об условиях приватизации государственного имущества Архангельской области, включенного в прогнозный план приватизации на 2017 год.

Для продажи на аукционе будут предложены 100-процентные пакеты акций акционерных обществ: «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление», «Плесецкое дорожное управление» и «Мезенское дорожное управление».

В соответствии с отчётами независимого оценщика об оценочной деятельности решением министерства установлена начальная цена продажи пакетов акций:

100-процентный пакет акций АО «Котласское ДРСУ» – 782 751,0 тыс. рублей;



100-процентный пакет акций АО «Плесецкое ДУ» – 931 093,0 тыс. рублей;



100-процентный пакет акции АО «Мезенское ДУ» – 227 000,0 тыс. рублей.



Аукцион состоится 31 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10 февраля 2017 года.

Министерство приглашает лиц, заинтересованных в приобретении указанных акций, направлять заявки на покупку вышеуказанных акций не позднее 24 марта 2017 года по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. № 136. Контактный телефон: (8182) 288-475.

Информация о продаже и сведения об акционерных обществах будет доступна с 10 февраля 2017 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и сайте правительства Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области