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В январе на «Телефоне здоровья» – диспансеризация, алкоголизм и инсульт

30 декабря 12:30

В первый месяц 2017 года областной «Телефон здоровья» 8 (8182) 21-30-36 будет посвящен трём актуальным темам. 

Расписание «Телефона здоровья» на январь:

  • 11 января с 14:00 до 16:00 – «Задай вопрос по диспансеризации». Консультирует заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники №1» Надежда Дубинина;
  • 17 января с 14:00 до 16:00 – «Алкоголизм. Что делать?». Консультирует координатор сообщества анонимных алкоголиков Анна Легкоступ;
  • 31 января с 15:00 до 16:30 – «Стоп, инсульт!». Консультирует врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсолог Нина Хасанова.

Министерство здравоохранения Архангельской области

Здоровье

30 декабря

В январе на «Теле­фоне здо­ровья» – дис­пансе­ри­за­ция, алкого­лизм и инсульт

28 декабря

Режим рабо­ты боль­ниц и полик­ли­ник Архан­гель­ска в празд­ни­чные дни

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Цены на важ­ней­шие лекар­ства – под осо­бым конт­ро­лем власти

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22 декабря

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22 декабря

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21 декабря

На теле­фоне здо­ровья – «Стоп, инсульт!»

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Еще двух детей в Поморье обес­пе­чат иннова­ци­он­ными про­теза­ми кисти

20 декабря

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15 декабря

Глаза раду­ют­ся: в архан­гель­ской офталь­моло­гии откры­ли новую регист­ра­туру

15 декабря

Смот­ровые каби­неты пер­вой город­ской полик­лини­ки помога­ют выявить рак на ран­ней стадии

14 декабря

Мес­тная власть и здра­во­ох­ране­ние: опыт Устья­нс­кого района

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