В первый месяц 2017 года областной «Телефон здоровья» 8 (8182) 21-30-36 будет посвящен трём актуальным темам.

Расписание «Телефона здоровья» на январь:

11 января с 14:00 до 16:00 – «Задай вопрос по диспансеризации». Консультирует заместитель главного врача по лечебной работе Архангельской городской клинической поликлиники №1» Надежда Дубинина;

17 января с 14:00 до 16:00 – «Алкоголизм. Что делать?». Консультирует координатор сообщества анонимных алкоголиков Анна Легкоступ;

31 января с 15:00 до 16:30 – «Стоп, инсульт!». Консультирует врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической больницы, врач-паркинсолог Нина Хасанова.

Министерство здравоохранения Архангельской области