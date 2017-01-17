Психологи помогают подросткам предотвратить повторение преступлений

В декабре областной «Центр поддержки молодой семьи» провёл цикл занятий «Путь к свободе» в Архангельской воспитательной колонии. Главной целью стала профилактика рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних, готовящихся в ближайшее время к освобождению.

Специалисты изучили личные дела ребят, провели с ними индивидуальные беседы, заручились согласием несовершеннолетних на участие в тренинге и выяснили, чего ребята ждут от будущей совместной работы.

Занятия проходили по нескольким темам: «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива».

В ходе упражнений ребята научились распознавать собственные модели опасного поведения и понимать предупреждающие сигналы, предшествующие преступлению. В итоге они самостоятельно составили собственный план предупреждения рецидива.

Тренинг проходил в рамках программы «Перекрёсток», которая реализуется в колонии уже на протяжении более 10 лет. За эти годы накоплен значительный положительный опыт в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.



ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»