Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Участники архангельской команды поделились впечатлениями о фестивале молодёжи и студентов в Сочи

26 октября 17:30 Молодежь События

В областном Доме молодёжи состоялась пресс-конференция участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв напомнил, что от Архангельской области на фестиваль отправились 213 человек.

Этому предшествовала большая подготовительная работа. Был создан региональный оргкомитет подготовки проведения фестиваля, ресурсной площадкой обучения добровольцев выступил волонтёрский центр САФУ, а Григорий Ковалёв поблагодарил создателей проекта «Птица счастья», который стал стендом Архангельской областиотправка архангельской делегации на молодёжный форум сопровождалась ярким событием – большим фестивалем фейерверков.

Григорий Ковалёв поблагодарил создателей проекта «Птица счастья», который стал стендом Архангельской области: главного художника арт-объекта Александра Менухова и команду фестиваля «Тайбола» во главе с Ильей Кузубовым. К слову, архангельская «Птица счастья» осталась в качестве подарка в Сочи.

Участники фестиваля рассказали о том, в каких образовательных программах им удалось принять участие.

Студент Северного государственного медицинского университета Евгений Капустин работал на образовательной площадке «Экология и здоровье», принял участие во встрече с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, на которой шло обсуждение проектов участников фестиваля.

Он рассказал, что работа в дискуссионной площадке по современным проблемам эпидемиологии, в которой принял участие главный эпидемиолог РФ, открыла для многих новые направления профилактики различных заболеваний.В фестивале в Сочи приняли участие 25 тысяч молодых людей из 188 стран – это рекорд в фестивальной истории по количеству участников.

— Мы получили новый опыт, огромное количество новых знакомых, с которыми планируем реализовывать совместные проекты. Один из них – проведение научной конференции совместно с Гродненским медицинским университетом (Республика Беларусь), – рассказал Евгений Капустин.

Участник фестиваля Вадим Воротынский рассказал о работе совместно с иностранными коллегами над проектом международной энергетической обучающей платформы.

— Это международная база знаний, где любой инженер может получить интересующую его информацию. Мы планируем продолжить работу над этим проектом, – рассказал Вадим Воротынский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Образование

26 октября

Про­ект «Живая лето­пись»: книги школь­ни­ков Поморья вышли в свет

26 октября

Участ­ни­ки архан­гель­ской коман­ды подели­лись впе­чат­лени­ями о фес­тива­ле моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

26 октября

«Искра» стала луч­шей в воен­но-ис­тори­чес­ком квес­те «1944. Осво­бож­де­ние Запол­ярья»

26 октября

В Архан­гель­ске откры­лся III форум приём­ных роди­те­лей Поморья

26 октября

Финан­сы от «А до Я»: в САФУ откры­лся семи­нар «Азбу­ка финан­со­вой гра­мот­ности»

25 октября

В САФУ стар­то­вал отбор­оч­ный чем­пи­онат по стан­дарт­ам WorldSkills

25 октября

III форум приём­ных роди­те­лей Поморья стар­ту­ет в Архан­гель­ске 26 октября

25 октября

Почти 60 соис­кате­лей пре­тен­ду­ют на Ломо­нос­ов­скую пре­мию в 2017 году

24 октября

Победи­те­лей про­ек­та «Живая лето­пись» наг­ра­дит в Архан­гель­ске Алиса Гре­бен­щико­ва

24 октября

Все­рос­сийс­кая неде­ля сбе­ре­же­ний гото­вит для севе­рян лек­ции о финан­сах и тур­нир по «Моно­по­лии»

23 октября

Бюд­жет-2018: рас­ходы на сферу образо­ва­ния пла­ниру­ет­ся уве­личить на мил­ли­ард рублей

23 октября

Замес­тите­лем минис­тра образо­ва­ния и науки регио­на наз­на­чен Алек­сандр Кузнецов

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Севе­род­винско­го педа­гога Вале­рия Кош­кина удос­то­или ова­ций на меж­дуна­род­ном форуме

20 октября

Как спра­виться с труд­ностя­ми в шко­ле, обсуди­ли на пер­вом в этом учеб­ном году област­ном роди­тель­ском собрании

20 октября

Сер­гей Кот­лов возг­ла­вил минис­терство образо­ва­ния и науки Архан­гель­ской области

19 октября

Безо­пас­ность в сети: школь­ни­кам Поморья рас­ска­жут о пра­ви­лах поведе­ния в Интернете

19 октября

Олим­пи­ада по финан­со­вой гра­мот­ности ждёт архан­гель­ских школь­ни­ков

18 октября

«Пре­мия Траек­то­рия» опреде­лит луч­шие про­ек­ты сод­ейс­твия про­фори­ен­та­ции молодёжи

Похожие новости

26 октября Образование

Про­ект «Живая лето­пись»: книги школь­ни­ков Поморья вышли в свет

26 октября Образование

Участ­ни­ки архан­гель­ской коман­ды подели­лись впе­чат­лени­ями о фес­тива­ле моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

26 октября Образование

«Искра» стала луч­шей в воен­но-ис­тори­чес­ком квес­те «1944. Осво­бож­де­ние Запол­ярья»

24 октября Образование

Все­рос­сийс­кая неде­ля сбе­ре­же­ний гото­вит для севе­рян лек­ции о финан­сах и тур­нир по «Моно­по­лии»

18 октября Образование

«Пре­мия Траек­то­рия» опреде­лит луч­шие про­ек­ты сод­ейс­твия про­фори­ен­та­ции молодёжи

18 октября Образование

Шага­ющие робо­ты появи­лись в архан­гель­ской «высотке»

17 октября Образование

Тур­нир «AR2T2»: до 29 октября школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками «бит­вы машин»

2 октября Образование

В Архан­гель­ске на чем­пи­она­те WorldSkills шесть команд сра­зят­ся в нап­равле­нии «Интерн­ет вещей»

1 октября Образование

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль энер­го­сбе­ре­же­ния сос­то­ял­ся в САФУ имени М. В. Ломо­носо­ва

29 сентября Здоровье

В Поморье стар­то­вал про­ект «Уро­ки здоровья»

24 сентября Образование

Дело техники

21 сентября Образование

Уже 40 участ­ни­ков зарег­ис­три­ро­ва­лись на отбор­оч­ный чем­пи­онат «WorldSkills Russia» в САФУ

9 сентября Образование

«Рос­сия, устре­млен­ная в буду­щее»: регио­наль­ный этап бли­зок к завер­ше­нию

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия