Участники архангельской команды поделились впечатлениями о фестивале молодёжи и студентов в Сочи

В областном Доме молодёжи состоялась пресс-конференция участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв напомнил, что от Архангельской области на фестиваль отправились 213 человек.

Этому предшествовала большая подготовительная работа. Был создан региональный оргкомитет подготовки проведения фестиваля, ресурсной площадкой обучения добровольцев выступил волонтёрский центр САФУ, а Григорий Ковалёв поблагодарил создателей проекта «Птица счастья», который стал стендом Архангельской областиотправка архангельской делегации на молодёжный форум сопровождалась ярким событием – большим фестивалем фейерверков.

Григорий Ковалёв поблагодарил создателей проекта «Птица счастья», который стал стендом Архангельской области: главного художника арт-объекта Александра Менухова и команду фестиваля «Тайбола» во главе с Ильей Кузубовым. К слову, архангельская «Птица счастья» осталась в качестве подарка в Сочи.

Участники фестиваля рассказали о том, в каких образовательных программах им удалось принять участие.

Студент Северного государственного медицинского университета Евгений Капустин работал на образовательной площадке «Экология и здоровье», принял участие во встрече с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, на которой шло обсуждение проектов участников фестиваля.

Он рассказал, что работа в дискуссионной площадке по современным проблемам эпидемиологии, в которой принял участие главный эпидемиолог РФ, открыла для многих новые направления профилактики различных заболеваний.В фестивале в Сочи приняли участие 25 тысяч молодых людей из 188 стран – это рекорд в фестивальной истории по количеству участников.

— Мы получили новый опыт, огромное количество новых знакомых, с которыми планируем реализовывать совместные проекты. Один из них – проведение научной конференции совместно с Гродненским медицинским университетом (Республика Беларусь), – рассказал Евгений Капустин.

Участник фестиваля Вадим Воротынский рассказал о работе совместно с иностранными коллегами над проектом международной энергетической обучающей платформы.

— Это международная база знаний, где любой инженер может получить интересующую его информацию. Мы планируем продолжить работу над этим проектом, – рассказал Вадим Воротынский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области