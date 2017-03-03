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В финале зимней спартакиады разыграли медали в гонках с общего старта

3 марта 15:25 Спорт

Второй соревновательный день финала VIII зимней спартакиады учащихся России в Устьянском районе Архангельской области был посвящён гонкам с общего старта свободным стилем.

В одной из самых зрелищных лыжных гонок девушки соревновались на дистанции 10 километров, а юноши – 15.

Первыми на старт вышли девушки. Около девяноста молодых спортсменок оспаривали титул самой быстрой участницы соревнований. В итоге лучше всех дистанцию пробежала Елена Кучева из Новосибирской области. Всего на две десятые секунды от нее отстала Кристина Кускова из Чувашии. Бронзовую медаль завоевала Елизавета Шалабода.

Но внимание болельщиков Архангельской области в первую очередь было приковано к стартовавшим чуть позже мужчинам. В первую очередь – к Александру Терентьевау, который не так давно завоевал бронзовую медаль на олимпийском фестивале в Турции (юношеских Олимпийских играх). В Малиновке он уже стал золотым призёром в гонке классическим стилем на 10 километров.

Несмотря на длинную трассу (15 километров), к финишу фактически одновременно «выкатились» сразу четверо спортсменов. В разборке на последней прямой первым оказался Андрей Некрасов из Республики Коми, «серебро» и «бронза» досталась Виктору Семенову и Денису Филимонову из Удмуртии. Александр Терентьев в этот раз был четвёртым.

Остальные гонщики отстали от первой четверки лидеров на двенадцать секунд и более.

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