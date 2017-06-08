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Поморье и Внешэкономбанк обсуждают взаимодействие по реализации крупных инвестпроектов

8 июня 18:10 Губернатор Арктика Транспорт Инвестиции

Вопросы взаимодействия правительства Архангельской области и Внешэкономбанка в сфере реализации региональных и иных важных инвестиционных проектов стали ключевой темой рабочей встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова и первого заместителя председателя Внешэкономбанка Дмитрия Курдюкова.

В рабочей встрече также принимали участие председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, руководитель Федерального центра проектного финансирования Вячеслав Синюгин и генеральный директор ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» Владимир Щелоков.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», а также работе по подготовке представления проекта на Правительственную комиссию по транспорту.

Напомним, что Внешэкономбанк, как банк развития, оказывает помощь регионам в реализации проектов, которые могут создать макроэкономический эффект для развития территорий.

Стержнем проекта «Белкомур» является строительство железнодорожной магистрали по маршруту Архангельск–Сыктывкар–Соликамск общей протяженностью 1161 км. Основу грузопотока по новой трассе составят химические и минеральные удобрения, уголь, нефтяные, рудные и лесные грузы. При этом, проект «Белкомур» стимулирует реализацию более 40 крупных промышленных инвестиционных проектов, а также строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск.

Глава Поморья Игорь Орлов проинформировал руководство Внешэкономбанка о текущем состоянии проекта, его статусе, а также намеченных путях реализации поручений руководства страны.

— Правительство Архангельской области уделяет особое и постоянное внимание вопросам подготовки проекта «Белкомур» к практической реализации, – подчеркнул Игорь Орлов. – Сегодня просчитана и подтверждена экспертами устойчивость грузовой базы железнодорожной магистрали «Белкомур», актуализированы его транспортные потоки, в высокой степени готовности находится финансовая модель проекта в рамках механизма частной концессионной инициативы.

Как было отмечено в ходе встречи, сама схема, заложенная в основу предлагаемого алгоритма реализации проекта «Белкомур» за счёт средств частного инвестора (без привлечения прямого финансирования из бюджетов), прямо соотносится с принципами «инфраструктурной ипотеки», о которой говорил Президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Примечательно, что глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключил, что именно проект «Белкомур», наряду с такими проектами как «Северный широтный ход» и развитие Мурманского транспортного узла, может быть реализован по принципу «инфраструктурной ипотеки».

По итогам встречи достигнута договорённость о совместной экспертной проработке финансовой модели проекта «Белкомур» и оценки его эффективности для подготовки экспертного заключения Внешэкономбанка и направления документа в Правительственную комиссию по транспорту.

Кроме того, Внешэкономбанк выразил готовность принять участие в совместной оценке перспектив реализации целого ряда региональных инвестпроектов – в сфере биоэнергетики, транспорта и логистики, связи и коммуникаций. Эта работа пройдет в рамках стратегической сессии с участием экспертов Внешэкономбанка.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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