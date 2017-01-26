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Отобраны кандидаты в состав директоров акционерных обществ с участием государства

26 января 11:20 Госимущество

В региональном министерстве имущественных отношений состоялось заседание комиссии по отбору кандидатов в составы советов директоров акционерных обществ с участием Архангельской области. Речь идет о компаниях и предприятиях,  акции которых в 2017 году находятся в госсобственности Архангельской области.

На заседании комиссии были рассмотрены представленные заявления претендентов. Отметим, что  кандидаты отбирались из числа лиц, не являющихся государственными служащими.

В  ходе обсуждения принято решение рекомендовать 10 кандидатур для выдвижения их в составы совета директоров шести акционерных обществ на 2017 год.

Как отметила министр имущественных отношений региона Ирина Ковалева, совершенствование корпоративного управления в акционерных обществах с участием Архангельской области является одной из приоритетных задач ведомства.

— Развитие института независимых директоров – важный элемент повышения эффективности корпоративного управления, который направлен на формирование самостоятельности совета директоров при принятии решений, –  подчеркнула Ирина Ковалева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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