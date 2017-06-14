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Число лесных пожаров в Поморье снизилось в три с половиной раза

14 июня 18:15 Лесные пожары Лесные пожары Леспром

В этом году с начала пожароопасного сезона на территории Архангельской области было зарегистрировано девять лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,18 га.

Об этом на заседании КЧС сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.

Все возгорания были оперативно выявлены и ликвидированы в течение суток сотрудниками Единого лесопожарного центра. Еще четыре пожара потушены ЕЛЦ вне границ земель лесного фонда.

Как отметил глава областного минлеспрома, большая часть возгорании, произошла на луговых территориях, где нет деревьев – горела сухая трава. В ряде случаев огонь перешёл на земли лесного фонда с несанкционированных свалок.

В целях обеспечения экологической и пожарной безопасности сотрудниками лесничеств сегодня проводятся рейды по выявлению лиц, виновных в размещении отходов на лесных участках. В правоохранительные органы уже направлены 16 запросов.

По словам Константина Доронина, в сравнении с прошлым годом, количество лесных пожаров снизилось в 3,5 раза. Однако, как отметил министр, это не повод успокаиваться. В ведомстве намерены усилить профилактическую работу с гражданами, ведь в  восьми случаях из десяти виновниками пожаров являются люди.

Так за минувшие выходные, когда стояла солнечная сухая погода, в области было зафиксировано сразу два лесных пожара: в Холмогорском и Плесецком районах. Предварительная причина обоих возгораний – нарушение правил пожарной безопасности населением.

В целях пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона сотрудниками минлеспрома и лесничеств проведено 264 рейда. Всего до конца пожароопасного сезона запланировано проведение около двух тысяч таких мероприятий.

По результатам уже рейдов выявлено 10 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Возбуждено шесть дел об административном правонарушении по статьи 8.32 КоАП РФ.

Также в министерство поступило для рассмотрения пять протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 8.32 КоАП РФ из территориальных органов МВД России по Архангельской области.

Всего с начала 2017 года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности в виде штрафа привлечено шесть физических лиц и три должностных лица, вынесено три предупреждения.

Успех в ликвидации лесных пожаров во много зависит от своевременного обнаружения возгораний. Напомним, о лесном пожаре можно сообщить по круглосуточному бесплатному телефону «горячей линии» региональной диспетчерской службы ЕЛЦ: (8182) 41-06-41 или 8 800-100-94-00 (звонок по России бесплатный).

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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