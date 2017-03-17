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В Поморье протестировали систему видеонаблюдения на ЕГЭ

17 марта 16:40 Информация и связь

Система видеонаблюдения, организованная ПАО «Ростелеком» на территории Архангельской области, полностью готова к проведению досрочного Единого государственного экзамена.

Всего на основном этапе ЕГЭ в Архангельской области видеонаблюдение будет осуществляться в 435 аудиториях с 870 видеокамер. Видео из 432 аудиторий будут доступны общественным наблюдателям в режиме реального времени на специальном интернет–портале, три аудитории будут работать в режиме записи.

Общее время проведения трансляции составит 44 дня (с 23 марта по 1 июля), в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. 

В ситуационно-информационном центре «Рособрнадзора» при проведении ЕГЭ будет функционировать видеостена, на которую будет транслироваться видео из пунктов проведения госэкзамена. Это позволит собрать общую информацию из всех регионов и осуществлять оперативный контроль за процессом.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, установка систем видеонаблюдения в аудиториях, где будет проходить ЕГЭ, нацелена на открытость, объективность и прозрачность итоговой аттестации.

Досрочный период ЕГЭ в 2017 году будет проводиться с 23 марта по 14 апреля. Заявления на участие в нем подали около 44 тысяч человек из 84 регионов России. Для организации ЕГЭ в досрочный период будет задействовано около 200 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Основной период ЕГЭ-2017 пройдет с 29 мая 2017 года по 1 июля. 

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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