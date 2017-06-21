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Словом и делом: новый импульс получат проекты, связанные с воспитанием юных северян

21 июня 15:30 Губернатор Образование Молодежь
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Формы и инструменты гражданско-патриотического воспитания детей и подростков обсудили на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова с руководителями и педагогами образовательных организаций и представителями родительского сообщества.

В ходе обмена мнениями глава Поморья подчеркнул, что одна из задач образования – многостороннее развитие личности, воспитание гражданина правового государства. Решать ее необходимо как в школе, так и в семье. Но в условиях быстро меняющегося мира необходимо менять и подходы к обучению и воспитанию детей для формирования у них чувства патриотизма и гражданской позиции.

Как отметили педагоги, в первую очередь необходимо учиться общению с подростками, слышать их, выстраивать диалог, изучать запросы и потребности молодёжи, предлагать новые современные проекты, которые были бы интересны детям.

Участники встречи обсудили необходимость проведения внеклассных занятий и встреч с успешными людьми, реализовавшими себя на малой родине, встреч с экспертами по различным направлениям развития родного края для получения объективной информации о регионе.

Кроме того, шла речь об усилении правового и гражданского  воспитания, необходимости повышения соответствующей квалификации педагогов. Эту задачу готов взять на себя Архангельский областной институт открытого образования.

На встрече была отмечена важная роль дополнительного образования в воспитании детей и подростков. Творческие и спортивные увлечения детей – лучшая профилактика правонарушений и вредных привычек.

По словам Игоря Орлова, в Поморье будут предприняты серьёзные шаги для развития системы дополнительного образования на муниципальном и региональном уровнях.

Участники встречи обратили внимание на необходимость возвращения в школы трудового воспитания в школах. В том числе – привлекать детей и подростков к субботникам, уборке территорий и работе на пришкольных участках. Сегодня законодательство не позволяет использовать труд детей без разрешения родителей. Между тем труд, в том числе на благо школы, является важным элементом воспитания. Кстати, соответствующий законопроект уже внесён в Государственную Думу.

Как подчеркнул губернатор, он рассчитывает на дальнейший диалог  с педагогическим сообществом, по итогам которого планируется сформировать предложения и рекомендации для работы с детьми и учителями.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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