«Водник» вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

Это произошло впервые за последние двенадцать лет.

Четвёртый матч в серии до трёх побед за выход в полуфинал чемпионата России между архангельским «Водником» и «Уральским трубником» из Первоуральска обещал пройти с аншлагом. Впервые за 12 лет команда из Архангельска имела все шансы попасть в четверку лучших коллективов России.

Кроме того, руководство регионального центра развития спорта «Водник» приняло решение о бесплатном посещении зрителями «домашних» матчей четвертьфинала.

И действительно, на трибунах стадиона «Труд» негде было яблоку упасть: болельщики заполнили пятитысячный стадион почти до отказа.

Удача сопутствовала нашим хоккеистам. Сразу три мяча «Водник» забил с углового. Итоговый счет встречи – 5:3 в пользу северян.

— Наши парни показали настоящий бойцовский характер, упорство и выдержку. Спасибо всем: игрокам за великолепную игру, болельщикам – за то, что поддержали команду. Такого успеха у нас не было давно, – прокомментировал выход «Водника» в полуфинал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Все оставшиеся матчи чемпионата России пройдут в Хабаровске. 23 и 24 марта состоятся полуфиналы, 25 марта – матч за третье место, 26 марта – финал. В полуфинале «Водник» встретится с хорошо нам знакомой командой из Иркутска «Байкал-Энергия».

Агентство по спорту Архангельской области