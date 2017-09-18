Случайная и нежелательная беременность в юном возрасте всегда тяжелое испытание для будущей мамы и ее семьи. В силу возраста девочкам сложно справиться самостоятельно с нахлынувшими проблемами и их эмоциональной стороной.

Поэтому очень важно, чтобы рядом с девочкой-подростком был человек, которому она сможет доверять и который помог бы ей справиться с непростой ситуацией. Это могут быть не только близкие родные люди – мама, бабушка, но и профессионалы своего дела – педагог или психолог.

Специалистами Центра поддержки молодой семьи для будущих мам разработан психологический тренинг «Ради будущего», целью которого является создание психологической защиты несовершеннолетней беременной (юной мамы) и её ребенка.

— В ходе тренинговых занятий проводится работа на снижение страхов, сомнений и тревог перед будущим, повышение уверенности в собственных силах, формирование положительного отношения к себе и будущему ребенку. Наш опыт работы показывает, что трудности раннего материнства могут быть минимизированы, если юная женщина ощущает поддержку со стороны близких, а также получает своевременную квалифицированную помощь специалистов, – пояснила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»