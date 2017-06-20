На ежегодном заседании совета директоров ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «Радор» дорожное агентство «Архангельскавтодор» было отмечено дипломом первой степени «За большой вклад в развитие дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации, помощь в реализации программ ассоциации «Радор», активную поддержку инициатив в вопросах совершенствования дорожного хозяйства Российской Федерации по итогам работы в 2016 году».

Ежегодная встреча директоров территориальных органов управления автодорогами из всех регионов России традиционно является центральным ежегодным событием в работе Ассоциации «Радор».

На таких встречах озвучиваются важнейшие итоги прошедшего года, выстраиваются планы дальнейшей работы. Заседания проходят при обязательном участии руководства Росавтодора. В нынешнем году участником заседания стал глава ведомства Роман Старовойт. Также в мероприятии приняли участие представители Счётной палаты РФ и депутаты Государственной Думы.

— Ассоциация «Радор» продуктивно работает уже 24 года, объединяя органы управления автодорогами всех регионов России. В этом году было принято решение выявить и отметить наиболее активных участников совместной деятельности. С гордостью отмечу, что безоговорочное лидерство оказалось у дорожного агентства Архангельской области. В частности, особенно отмечена инициатива создания постоянной консультативной юридической площадки для дорожников из разных регионов страны, – отметил директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев.

Подводя итоги деятельности региональных дорожников за предыдущий период, генеральный директор ассоциации «Радор» Игорь Старыгин отметил, что в 2016 году было отремонтировано свыше 11 тысяч километров автотрасс, что на 38 % превысило показатели прошлого года. Также были успешно введены в эксплуатацию новые дороги. Их протяженностью составила более 1 600 километров. Удалось сохранить высокую динамику ввода в эксплуатацию новых мостов и путепроводов.

Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что общий объём федеральной поддержки региональных программ ремонта и строительства дорог в 2017 году превысит 120 миллиардов рублей. Но уже сегодня видно, что этих средств для регионов недостаточно. Практически все субъекты федерации ощутили на себе в нынешнем году заметное снижение объёмов финансирования.

Связано это, во-первых, со значительным снижением объёмов федеральных трансфертов. Так, в случае с Архангельской областью объём помощи из Москвы уменьшился в три раза по сравнению с 2016 годом. Во-вторых, свою роль сыграло перераспределение акцизов, в результате чего большая часть собираемых в регионах средств идёт сегодня в федеральный дорожный фонд, а не остаётся в самих субъектах. В связи с этим остро встал вопрос наполняемости региональных дорожных фондов.

Сейчас руководством страны прорабатывается вариант, что уже с начала 2018 года распределение акцизов вернётся на уровень прошлогодних показателей, а к 1 января 2019 года, согласно поручению Президента, 100 % собираемых в регионах средств от акцизов на бензин будут оставаться в регионах и пополнять местные дорожные фонды.

— Сохранение полного объёма собираемых в Архангельской области акцизов в региональном дорожном фонде увеличит его объём на полтора миллиарда рублей. Это означает увеличение объёмов дорожного строительства и ремонта, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Министерство транспорта Архангельской области