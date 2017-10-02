Школьников Поморья приглашают принять участие в межрегиональной олимпиаде «Фемида»

2 октября открывается регистрация участников межрегиональной олимпиады по праву «Фемида». Свои знания на ней смогут продемонстрировать и ученики 10–11 классов школ Архангельской области.

«Фемида» входит в перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемых Министерством образования и науки РФ. Её организаторы – Верховный Суд РФ и Российский государственный университет правосудия.

Отборочный тур пройдёт в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Он завершится 31 января 2018 года. Второй этап состоится в формате очных состязаний 17 марта 2018 года.

К участию в олимпиаде приглашаются ученики 10–11 классов школ Поморья. Для участия необходимо в период со 2 октября по 15 ноября 2017 года пройти регистрацию. Подробная информация размещена на сайте турнира.

Министерство образования и науки Архангельской области