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В Архангельской области теплоснабжающие организации сократили долги за газ

15 сентября 12:00 Энергетика

На 1 августа 2017 года теплоснабжающие организации Архангельской области сократили долги за потребленный газ на 20,3 млн рублей. Просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ) составила 98,8 млн рублей (на 1 августа 2016 года долг превышал 119 млн рублей), сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Положительная тенденция наметилась благодаря мероприятиям, которые были определены ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» совместно с правительством Архангельской области.

Контроль за исполнением обязательств перед региональной газовой компанией был возложен на министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

— Мы также отмечаем позитивные изменения в ситуации, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев. – Работа в этом направлении продолжается, уровень платёжной дисциплины снижать нельзя.

Отметим, что график погашения просроченной дебиторской задолженности за предъявленный природный газ проблемных предприятий Архангельской области исполняется.

Благодаря реструктуризации долга ПАО «ТГК-2» просроченная задолженность снизилась на 3,49 млрд рублей, что позволяет возобновить диалог с ПАО «Газпром» по продолжению газификации Архангельской области и реализации масштабных инвестиционных мероприятий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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