К арктическому форуму в Архангельске строят и ремонтируют объекты

Более полутора тысяч человек, в том числе не менее 850 представителей иностранных государств станут участниками международного форума «Арктика-территория диалога», который пройдет в Архангельске 29-31 марта 2017 года.

Об этом сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, обсуждая вопрос о подготовке к форуму на еженедельном оперативном совещании. Глава региона призвал представителей регионального правительства и глав муниципальных образований оперативно оказывать максимальное содействие в организации масштабного мероприятия.

— Мы готовимся к приему представителей органов власти, дипломатов и ученых из всех стран, заинтересованных в изучении и развитии Арктики. Сейчас идет масштабная подготовка к проведению форума, начиная от транспортной логистики и организации приема гостей и заканчивая культурными и спортивными мероприятиями, которые пройдут на полях форума. Все связанные с этим вопросы должны решаться в оперативном режиме, – подчеркнул Игорь Орлов.

Губернатор подчеркнул, что проведение форума «Арктика-территория диалога» позволит не только привлечь инвестиции на реализацию ключевых арктических проектов, но и даст дополнительные возможности для развития инфраструктуры города.

Одним из первых практических результатов стала готовность ОАО «РЖД» провести реконструкцию и ремонт железнодорожного вокзала в Архангельске со строительством надземного перехода над путями и дооборудованием платформы для доступа людей с инвалидностью. Проект долгосрочный, но, как сообщил Игорь Орлов, первые работы начнутся уже в этом году.

Масштабная модернизация ведётся и в аэропорту Архангельска: закрывается контур строящегося здания между павильонами региональных и международных авиалиний, проводится благоустройство путей движения, включая реконструкцию привокзальной площади, приобретается необходимое технологическое оборудование для обслуживания, информирования пассажиров и безопасности полетов.

Активную подготовку к приему участников форума ведет Северный (Арктический) федеральный университет. К масштабному мероприятию достраиваются Центр коллективного пользования №2 и выставочный павильон, а также новое современное общежитие, где разместится часть гостей.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области