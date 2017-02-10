Управляющие компании региона приглашают на профильный форум

С 16 по 17 марта в Архангельске состоится форум управляющих компаний в сфере ЖКХ. Особое внимание будет уделено реализации приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская среда».

Форум проходит уже в второй раз. Он организован правительством Архангельской области при участии НП «СРО управляющих недвижимостью «Гарант», ассоциации «Северное содружество», общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» и ГАОУ АО «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза».

Руководители управляющих организаций, представители власти, эксперты в сфере ЖКХ смогут поделиться опытом, обсудить актуальные проблемы отрасли и совместно выработать пути решения наиболее острых вопросов, касающихся управления многоквартирными домами. Отдельно участники обсудят детали воплощения в жизнь приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

К участию в форуме приглашаются представители органов местного самоуправления, муниципального жилищного контроля, а также представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства региона.

Заявки на участие необходимо направить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области по адресу potasheva@dvinaland.ru не позднее 20 февраля 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области