Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Управляющие компании региона приглашают на профильный форум

10 февраля 14:40 Архангельск

С 16 по 17 марта в Архангельске состоится форум управляющих компаний в сфере ЖКХ. Особое внимание будет уделено реализации приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская среда».

Форум проходит уже в второй раз. Он организован правительством Архангельской области при участии НП «СРО управляющих недвижимостью «Гарант», ассоциации «Северное содружество», общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» и ГАОУ АО «Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза».

Руководители управляющих организаций, представители власти, эксперты в сфере ЖКХ смогут поделиться опытом, обсудить актуальные проблемы отрасли и совместно выработать пути решения наиболее острых вопросов, касающихся управления многоквартирными домами. Отдельно участники обсудят детали воплощения в жизнь приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

К участию в форуме приглашаются представители органов местного самоуправления, муниципального жилищного контроля, а также представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства региона.

Заявки на участие необходимо направить в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области по адресу potasheva@dvinaland.ru не позднее 20 февраля 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Форма заявки для органов местного самоуправления
Форма заявки для УК и ТСЖ

ЖКХ

10 февраля

Управля­ющие ком­па­нии регио­на приг­лаша­ют на про­фильный форум

10 февраля

Ком­форт­ная город­ская сре­да: Архан­гель­ская область гото­ва к реали­за­ции феде­раль­ного проекта

10 февраля

Экспе­рты Фонда ЖКХ: сроки стро­итель­ства домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» соб­люда­ют­ся

9 февраля

Около 300 лиф­тов будет отрем­он­тиро­вано в регио­не в 2017 году

9 февраля

Про­ект тер­рито­риаль­ной схемы по обраще­нию с отхода­ми раз­мес­тят в откры­том доступе

8 февраля

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

6 февраля

Севе­род­винс­кая ТЭЦ-2 рабо­та­ет в штат­ном режиме

6 февраля

Жильцы «ава­ри­ек» заселя­ют­ся в новые квартиры

3 февраля

Управля­ющие ком­па­нии Архан­гель­ска под­ключа­ют­ся к реали­за­ции про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

31 января

Ан­дрей Пота­шев: «Вып­ол­не­ние усло­вий безо­пас­ного исполь­зова­ния газо­вого обо­ру­до­ва­ния обя­затель­но»

26 января

Вяч­ес­лав Крав­ченко: «Необ­ходи­мо повышать пла­тёж­ную дис­ципли­ну в энер­гети­чес­ком комп­ле­ксе Поморья»

26 января

В Поморье стар­ту­ет наци­ональ­ный про­ект «ЖКХ и город­ская среда»

26 января

Графа «общедо­мовые нуж­ды» исчезн­ет из кви­тан­ций на оплату услуг ЖКХ

23 января

Теп­лос­наб­же­ние Нян­домы – на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра

20 января

Жилищ­ная инспе­кция уве­дом­ля­ет об измене­нии поряд­ка рабо­ты с обраще­ни­ями

16 января

Губер­на­тор: ситу­ация с поставка­ми топ­лива в Нян­дому тре­бу­ет жес­тких выводов

13 января

Дип­лом Минэ­нер­го РФ – главе про­фильно­го регио­наль­ного ведомства

13 января

Кап­ремонт в Поморье: про­межу­точ­ные итоги и новые задачи

12 января

Рас­ходы на оплату общедо­мовых ком­муналь­ных услуг вой­дут в графу «содер­жа­ние жилья»

Похожие новости

10 февраля ЖКХ

Управля­ющие ком­па­нии регио­на приг­лаша­ют на про­фильный форум

10 февраля ЖКХ

Экспе­рты Фонда ЖКХ: сроки стро­итель­ства домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» соб­люда­ют­ся

6 февраля ЖКХ

Жильцы «ава­ри­ек» заселя­ют­ся в новые квартиры

26 января ЖКХ

Вяч­ес­лав Крав­ченко: «Необ­ходи­мо повышать пла­тёж­ную дис­ципли­ну в энер­гети­чес­ком комп­ле­ксе Поморья»

13 января ЖКХ

Дип­лом Минэ­нер­го РФ – главе про­фильно­го регио­наль­ного ведомства

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия