От аренды 14 участков земли в Архангельске в бюджет поступило более миллиона рублей

22 сентября 2017 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».

По результатам торгов продано право на заключение договоров аренды четырнадцати земельных участков на 1 108,431 тысяч рублей.

Вся сумма поступила в городской бюджет и будет использована для решения актуальных вопросов социально-экономического развития столицы Поморья.

Министерство имущественных отношений Архангельской области