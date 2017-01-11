Перспективы развития строительной отрасли обсудят в Архангельске в начале марта

Главное событие года в строительной отрасли региона – XII Поморский строительный форум – пройдет в столице Поморья 2–3 марта. Форум будет приурочен к празднованию 80-летия Архангельской области.

В мероприятии примут участие более ста руководителей строительных компаний, поставщиков строительных материалов, технологий и оборудования, архитектурных, производственных, инвестиционных организаций региона. Приглашены представители Российского Союза строителей, Национального объединения строителей, Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

Организаторами XII Поморского строительного форума выступили правительство Архангельской области, региональное министерство промышленности и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области и группа компаний «Уютный дом».Строительный форум станет единым пространством для диалога бизнеса и власти, обмена опытом застройщиков и девелоперов. Участники смогут представить свои проекты и технологические решения, завязать новые деловые контакты.

В программе форума – выставка компаний и оборудования, пленарное заседание, посвященное вопросам развития отрасли в регионе, семинары и мастер-классы, круглый стол и панельная дискуссия.



Подробная информация и онлайн-регистрация – на официальном сайте форума. Телефон для справок: +7 960 005-28-36, электронная почта: mvk@krao29.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»