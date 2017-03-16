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Андрей Поташев:
«Перед властью и управляющими компаниями стоят общие задачи»

16 марта 16:50 Общество Капремонт жилья
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев

Основные цели и задачи, стоящие перед отраслью обозначил в своем выступлении на II ежегодном форуме управляющих компаний министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев.

Он отметил, что сфера управления жилищным фондом остается весьма привлекательной для малого и среднего бизнеса. Так, количество работающих на этом рынке управляющих компаний выросло с 237 в 2015 году до 272 в 2016.

Именно управляющие компания являются самыми активными участниками программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В текущем году региональный фонд капремонта должен отремонтировать 480 домов. На эти цели будет направлено более полутора миллиардов рублей. Кроме этого, в 2017–2018 годах предусмотрена замена 300 лифтов. Общая стоимость этих работ составит 542 миллиона рублей.

— Учитывая постоянно увеличивающиеся объёмы работ, достигнуть плановых показателей можно только при активном участии управляющих компаний в организации работ по капитальному ремонту: от подготовки объекта к проведению до приёмки выполненных работ, – подчеркнул Андрей Поташев.

Он отметил, что в течении прошлого года фонд капремонта неоднократно сталкивался с проблемами, препятствующими своевременной и качественной реализации региональной программы. Это и отказ в допуске подрядных организаций к конструктивным элементам и инженерным сетям, отсутствие дефектных ведомостей, отсутствие контроля за качеством работ со стороны УК.

– Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг – общая задача как властей всех уровней, так и управляющих компаний, – резюмировал Андрей Поташев. – Решению этой задачи во многом будет способствовать ежедневное взаимодействие с населением, вовлечение граждан в процесс управления своим имуществом, формирование ответственных и эффективных собственников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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