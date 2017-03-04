Алексей Паламарчук встретился с архангельской молодёжью

Встреча с временно исполняющим обязанности руководителя Росмолодёжи состоялась в региональном центре патриотического воспитания.

В рамках встречи Алексей Паламарчук ещё раз рассказал собравшимся о III международном молодёжном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России».

Кроме этого, он обратил внимание архангельской молодёжи на участие в различных всероссийских форумах, координатором и организатором которых выступает Росмолодёжь.

— Подчеркну, что на сегодняшний день Архангельская область в плане реализации государственной молодёжной политики работает в правильном направлении. Та повестка, которая у нас сегодня сформирована, реализуется надлежащим образом, – отметил Алексей Паламарчук.

Во второй части встречи участники смогли задать накопившиеся вопросы. Состоялось совместное обсуждение актуальных тем, которое будет продолжено в будущем.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области