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Ветеран «Водника» Николай Парфенов отметил 80-летний юбилей!

23 января 18:30 Спорт События
Николаю Парфенову - 80!!!
Николаю Парфенову - 80!!!

Жизнь на благо «Водника» и спорта! Легенда архангельского спорта, полузащитник жёлто-зелёных 60-70-х годов, мастер спорта СССР Николай Парфенов отпраздновал своё 80-летие. 

Он хорошо помнит, как «Водник» тренировался зимой на озерах на окраинах Архангельска, делал клюшки своими руками и собирал полные стадионы болельщиков.

На стадионе «Труд» в кафе »Vodnik.pro» Николай Парфенов, председатель фонда ветеранов «Водник», отметил 80-летний юбилей. От имени губернатора Игоря Орлова теплыми словами именитого спортсмена поздравил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, друзья, одноклубники и соратники.

— Николай Дмитриевич является ярким примером служения своей команде, малой Родине и России. Его активная жизненная позиция известна далеко за пределами нашего региона. Это по достоинству оценено руководством Поморья. Хочется поздравить юбиляра с этой знаменательной датой, пожелать ему крепкого здоровья и долголетия, – сказал руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов.

— Юбиляр является связующим звеном многих поколений ветеранов команды «Водник». Они не только не стареют душой, но и являются достойным примером для подражания. От руководства архангельского клуба «Водник» хочется поблагодарить Николая Дмитриевича за тот вклад, который он вносит в развитие физкультуры и спорта Архангельской области, – отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

От руководства областного спорта и архангельского клуба юбиляру были вручены специальные подарки. Одним из них стал именной игровой свитер с персональным номером, который он тут же примерил.

— Хочется поблагодарить руководство региона и команды «Водник» за многолетнее сотрудничество на благо физкультуры и спорта Архангельской области. Совместными усилиями мы продвинули многие социально значимых проекты, как для ветеранов, так и для молодого поколения северян, – подчеркнул Николай Парфенов.

Николай Дмитриевич и сегодня болеет за родную команду. Он бывает на каждом матче родного «Водника». Ближайшая игра клуба состоится 9 февраля. В рамках чемпионата России желто-зеленые скрестят клюшки с «Уральским трубником».

Пресс-служба РЦРС «Водник»

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