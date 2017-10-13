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В Архангельске открылась выставка о трудовой биографии Поморья

13 октября 9:10 80-летие Архангельской области Культура Районы Архангельск События
Выставочный проект «Архангельская область: трудовая биография» открыл губернатор Игорь Орлов
Выставочный проект «Архангельская область: трудовая биография» открыл губернатор Игорь Орлов

Выставочный проект «Архангельская область: трудовая биография» начал свою работу в Гостиных дворах.

На открытии выставки, посвященной 80-летию региона, губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил: «Это, безусловно, востребованная экспозиция, ведь Поморье всегда являлось территорией тружеников, самоотверженно работавших на благо своего посёлка, города, страны. Они не задумывались, что это подвиг, вкладывая свои силы, энергию и талант в процветание родной земли. Очень важно помнить, что за трудовыми достижениями региона стоят конкретные люди».

Экспозиция рассказывает об основных направлениях экономики региона, определяющих роль Архангельской области в судьбе России. В числе таких – лесозаготовка и лесообработка.

В советские годы Поморье славилось на весь мир как «валютный цех страны» и «всесоюзная лесопилка». На выставке представлены настоящие раритеты: отлично сохранившаяся с советских времен экспортная древесина, инструменты, которыми работали северяне от ручной или лучковой пил до электрических образцов.

«Наш поклон труженикам Севера»

Есть инструменты, разработанные в Архангельске по чертежам известного механика-самоучки Харламова. Узнать об этом удивительном «северном Кулибине» на выставке можно гораздо больше, чем в интернете.

Представлен на экспозиции и ватник, настоящий, рабочий, который когда-то носил «знатный лесоруб Иван Глотов» – стахановец из Плесецкого леспромхоза. Экспонат датируется тридцатыми годами прошлого века. В музее покажут также головной убор Глотова и пилу.

 – Люди рабочих профессий, к сожалению, не часто оказываются в центре внимания, – отметила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, – поэтому хочу подчеркнуть: данная экспозиция показывает не просто основные направления экономики региона. В экспонатах и фотоматериалах представлены целые коллективы и личности тех, кто работал самоотверженно, решая зачастую самые амбициозные задачи во имя страны, делая невозможное – возможным. Это наша благодарность и низкий поклон каждому труженику Русского Севера!

«Рекорды Поморья – на ВДНХ»

В экспозиции много советской атрибутики, некогда составлявшей гордость музеев, бытовавших при всех ключевых предприятиях и организациях Поморья. Среди них и переходящее знамя, и передовицы газет с портретами сельчан и городских рабочих, и другие награды и поощрения за высокие, а нередко – рекордные показатели в работе.

 – Кроме лесозаготовок, серьезно развивалось сельское хозяйство, в особенности больших успехов добивались северяне в растениеводстве и животноводстве. Именно такими достижениями Поморье было представлено в Москве на легендарной ВДНХ, – рассказала куратор выставочного проекта, заведующая отделом природного и историко-культурного наследия Жанна Петриченко.

Отдельные разделы посвящены рыбной промышленности, работе водорослевого комбината, машиностроению, гражданскому строительству. Любителей архитектуры заинтересует макет площади Ленина в Архангельске, который расскажет много малоизвестных фактов о том, как северяне в шестидесятые представляли себе центр города.

 – Отрасли промышленности, которые развились уже после 90-х годов, мы тоже показываем в новой экспозиции, но пока у музея немного материалов по этой теме. Коллекция по современности еще сортируется, проходит обработку. Основные направления, тем не менее, представлены на информационных стендах. Причем, проблемное время девяностых выделено особо, – говорит Жанна Петриченко.

«Со знаком качества»

В экспозиции есть немало дополняющих артефактов, неразрывно связанных с жизнью региона, характеризующих тот или иной временной промежуток. Они атмосферно обрамляют основные экспонаты и стенды. Например, талоны, без которых было невозможно купить продукты или радиоприемник, стоявший практически в каждом доме.

Выставка будет интересна людям разного возраста: здесь представлены материалы и о довоенном времени, и о военных годах, когда предприятия выполняли оборонные заказы, и о шестидесятых-семидесятых. Все 80 лет трудового подвига северян – в познавательных и трогательных экспонатах.

На открытии выставки ветераны труда с неподдельной радостью находили на фотографиях себя и своих знакомых. Молодежь больший интерес проявила к макетам судов и тематической площадке, посвященной быту 80-х.

 – Очень понравился уголок советского быта, – делится впечатлениями одна из первых посетителей выставки Ольга Морозова. – Здесь старенькая мебель представлена точно такая же, как у моих родителей была лет тридцать назад, местной мебельной фабрики. Удобное все такое, компактное, и изготовлено в нашей области. Очевидно, трудились и делали что-то люди явно как для самого себя, со знаком качества, за которое через десятилетия не стыдно. Посмотреть приятно и гордость берет!

Посещение выставки для студентов при предъявлении студенческого билета бесплатно. Справки по телефону в Архангельске: 8 (8182) 20-92-15.

Министерство культуры Архангельской области

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