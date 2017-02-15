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Проект территориальной схемы по обращению с отходами размещен в открытом доступе

15 февраля 14:40 Экология Инновации

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области представило для общественного обсуждения проект территориальной схемы обращения с отходами.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, документ был подготовлен с учетом предложений, поступивших от администраций муниципальных образований, профильных структур региональной власти и представителей бизнеса.

Как отмечено в пояснительной записке проекта, на сегодняшний день на территории Архангельской области основная доля твёрдых коммунальных отходов поступает на свалки, санитарно-техническое состояние которых не удовлетворяет современным требованиям.

Слабая организация системы раздельного сбора отходов не решает проблему сбора и утилизации мусора, относящегося к категории вторичных ресурсов и сырья.

В результате свалки занимают всё большую территорию, нанося серьёзный ущерб окружающей среде: загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные водоёмы.

Представленный проект призван снять остроту проблемы. В документе подробно проанализированы источники образования отходов, их объемы.

Авторами разработана новая схема обращения отходов, в которой предусмотрено строительство современных и модернизация уже существующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТБО.

Во исполнение требований федерального законодательства в документе определены зоны действия региональных операторов по сбору, переработке и утилизации мусора.

Проект территориальной схемы будет представлен на утверждение правительству региона только после успешного прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте  правительства Архангельской области в разделе «ОРВ» блока «Бизнесу».Здесь же можно найти контакты для направления предложений. Дата окончания проведения публичных консультаций – 10 марта 2017 года.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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