Новый подрядчик приступает к работам по завершению перинатального центра

Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения

Работы по строительству одного из важнейших объектов в регионе будут возобновлены в течение двух недель.

Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения.

В августе 2017 года широкопрофильная медицинская клиника для оказания консультации, лечения и реабилитации беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей должна быть сдана в эксплуатацию.

К сожалению, в конце 2016 года темпы работы на данном объекте стали «затухать» из-за нестабильного финансового положения подрядной организации. В конце января 2017 года заказчик строительства перинатальных центров в России – госкорпорация «Ростех» – объявила о смене подрядчика в нескольких регионах, в том числе и в Архангельской области.

На днях генеральный подрядчик ООО «РТ-СоцСтрой» объявил о подписании договора с компанией ООО «Строительно-монтажное управление № 1» для завершения работ на перинатальном центре.

По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева, новый подрядчик входит в строительный холдинг, занимавшийся реализацией объекта, а потому должен максимально активно включиться в работу и оперативно организовать весь производственный процесс. Для этого в региональном министерстве было проведено рабочее совещание с руководством подрядной организации.

— Нами выработаны и утверждены организационные решения для наращивания производственных темпов необходимых для ввода перинатального центра в эксплуатацию в срок, – отметил Михаил Яковлев.

При этом представитель подрядчика подтвердил готовность завершить основные строительно-монтажные работы в согласованные сроки. Для этого строители планируют значительно увеличить численность рабочих на объекте.

С целью окончательного утверждения всех достигнутых договоренностей и строгого соблюдения подрядчиком плана-графика по поручению заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова в ближайшее время будет проведено рабочее совещание с представителями всех организаций, участвующих в проекте.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области