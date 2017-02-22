Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Новый подрядчик приступает к работам по завершению перинатального центра

22 февраля 10:45 Строительство Архангельск
Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения
Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения

Работы по строительству одного из важнейших объектов в регионе будут возобновлены в течение двух недель.

Перинатальный центр на 130 коек строится в Архангельске с октября 2014 года по региональной программе модернизации здравоохранения.

В августе 2017 года широкопрофильная медицинская клиника для оказания консультации, лечения и реабилитации беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей должна быть сдана в эксплуатацию.

К сожалению, в конце 2016 года темпы работы на данном объекте стали «затухать» из-за нестабильного финансового положения подрядной организации. В конце января 2017 года заказчик строительства перинатальных центров в России – госкорпорация «Ростех» – объявила о смене подрядчика в нескольких регионах, в том числе и в Архангельской области.

На днях генеральный подрядчик ООО «РТ-СоцСтрой» объявил о подписании договора с компанией ООО «Строительно-монтажное управление № 1» для завершения работ на перинатальном центре.

По словам министра строительства и архитектуры Архангельской области Михаила Яковлева, новый подрядчик входит в строительный холдинг, занимавшийся реализацией объекта, а потому должен максимально активно включиться в работу и оперативно организовать весь производственный процесс. Для этого в региональном министерстве было проведено рабочее совещание с руководством подрядной организации.

— Нами выработаны и утверждены организационные решения для наращивания производственных темпов необходимых для ввода перинатального центра в эксплуатацию в срок, – отметил Михаил Яковлев.

При этом представитель подрядчика подтвердил готовность завершить основные строительно-монтажные работы в согласованные сроки. Для этого строители планируют значительно увеличить численность рабочих на объекте.

С целью окончательного утверждения всех достигнутых договоренностей и строгого соблюдения подрядчиком плана-графика по поручению заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова в ближайшее время будет проведено рабочее совещание с представителями всех организаций, участвующих в проекте.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Здоровье

22 февраля

Новый под­ряд­чик прис­тупа­ет к рабо­там по завер­ше­нию пери­наталь­ного центра

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

16 февраля

Архан­гель­ские врачи подели­лись с мос­ковски­ми кол­лега­ми опы­том при­ме­не­ния экзоске­лета

16 февраля

Онлайн-запись к врачу – толь­ко после регист­ра­ции в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции

13 февраля

Более 80 мил­ли­онов руб­лей на раз­ви­тие сана­ви­ации полу­чит Архан­гель­ская область

3 февраля

Пери­наталь­ный центр в Архан­гель­ске будет сдан в 2017 году

3 февраля

В Архан­гель­ске сни­жа­ет­ся число забол­ев­ших ОРВИ и гриппом

27 января

На аркти­чес­ком фору­ме предс­та­вят новую раз­раб­от­ку – «хвой­ный морс»

27 января

Ситу­ация с заболе­ва­емос­тью ОРВИ и грип­пом в Поморье оста­ёт­ся ста­биль­ной

24 января

Про­блемы преж­девре­мен­ных родов обсу­дят на кон­фер­ен­ции

19 января

Эпи­де­мия грип­па: меди­цин­ские учрежде­ния Поморья рабо­та­ют в штат­ном режиме

17 января

В Севе­род­винске вслед за Архан­гель­ском вво­дит­ся каран­тин по грип­пу и ОРВИ

16 января

Кто может прой­ти бес­плат­ную дис­пансе­ри­за­цию, когда и зачем?

9 января

Пер­вая гор­боль­ница Архан­гель­ска получи­ла лицен­зию на транс­планта­цию органов

9 января

По «Теле­фону здо­ровья» рас­ска­жут о дис­пансе­ри­за­ции

30 декабря

Более двух­сот меди­ков Архан­гель­ской области получи­ли наг­рады в 2016 году

30 декабря

Итоги года: на закуп­ку и ремонт меди­цинс­ко­го обо­ру­до­ва­ния нап­равле­но более 140 миллионов

30 декабря

За год цен­тры «Белая роза» в Поморье посети­ли свыше 19 тысяч женщин

30 декабря

В январе на «Теле­фоне здо­ровья» – дис­пансе­ри­за­ция, алкого­лизм и инсульт

Похожие новости

22 февраля Здоровье

Новый под­ряд­чик прис­тупа­ет к рабо­там по завер­ше­нию пери­наталь­ного центра

3 февраля Здоровье

Пери­наталь­ный центр в Архан­гель­ске будет сдан в 2017 году

17 января Здоровье

В Севе­род­винске вслед за Архан­гель­ском вво­дит­ся каран­тин по грип­пу и ОРВИ

28 декабря Здоровье

Режим рабо­ты боль­ниц и полик­ли­ник Архан­гель­ска в празд­ни­чные дни

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия