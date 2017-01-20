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Продавцов алкоголя ждут изменения в законодательстве

20 января 10:30 Торговля Законотворчество

С 31 марта текущего года организации, оказывающие услуги общественного питания, должны будут получать отдельную лицензию на розничную продажу алкоголя.

При этом вопрос об уплате государственной пошлины за розничную продажу алкоголя в общепите на уровне Правительства Российской Федерации уже рассматривается, но пока не решён.

Как сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и торговли, на сегодняшний день в области зарегистрировано 728 торговых организаций, имеющих лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции, что на 12 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Объём поступлений от уплаты государственной пошлины при лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в бюджет Архангельской области в 2016 году составил около 55 миллионов рублей.

С 1 июля прошлого года организации и индивидуальные предприниматели, работающие в городах, в обязательном порядке вносят информацию о реализуемой алкогольной продукции в Единую государственную систему учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). С 1 июля 2017 года это должны будут сделать и те, кто продает алкоголь в сельских поселениях. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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