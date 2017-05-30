Евгений Фоменко посетил Центр природопользования и охраны окружающей среды

Как рассказал заместителю председателя правительства Архангельской области руководитель Центра Андрей Кравцов, сегодня учреждение проводит большой объём работ по экологическому мониторингу, созданию и актуализации обширных баз данных.

Они содержат сведения о находящихся на территории региона источниках загрязнения окружающей среды, объемах выбросов парниковых газов, редких видах животных и растений, а также другую важную информацию.

Кроме того, Центр выполняет задачи по экологическому просвещению и формированию у населения бережного отношения к природе.

С начала этого года, объявленного Годом экологии, было успешно реализовано более 60 разных просветительских мероприятий. В их числе популярная акция «Покормите птиц», фотоконкурс «Я на Севере родился», конкурс плакатов и поделок в защиту «краснокнижного» дикого северного оленя.

В круг обязанностей сотрудников Центра входит еще одна, не менее важная задача – обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий. Государственные инспекторы учреждения ежедневно несут службу по охране заказников Поморья, осуществляют деятельность, направленную на сохранение и восстановление численности животных.

Ознакомившись с работой Центра, Евгений Фоменко отметил, что у учреждения есть неиспользуемый пока потенциал, для раскрытия которого необходимо провести качественную реорганизацию.

Сегодня Центр оказывает широкий спектр услуг, в том числе платных, и на это заместитель председателя областного правительства обратил особое внимание.

— В наши дни создание любого объекта невозможно без учёта экологических норм. Предприятия и организации заинтересованы в качественных проектах, а специалисты Центра являются экспертами в этой области. Дополнительные средства, полученные за оказание платных услуг, помогут снизить зависимость учреждения от бюджетных вливаний, позволят поддержать коллектив, решить многие стоящие перед ним задачи, – заявил Евгений Фоменко. – Полагаю, что развитию этого направления должно быть уделено особое внимание.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области