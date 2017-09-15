Северяне смогут бесплатно пройти диагностику онкозаболеваний головы и шеи

С 18 по 22 сентября в Архангельской области пройдет ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи.

Все желающие смогут бесплатное обследование на рак, которое проведёт команда специалистов: онколога, стоматолога, челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога, дерматолога, эндокринолога.

Приём будет организован в течение недели во второй половине дня в Архангельской городской клинической поликлинике № 1 и Северодвинской городской больнице № 2.

Злокачественные новообразования органов головы и шеи составляют 5 % от общего числа онкологических заболеваний.Более подробная информация о времени приёма размещена на сайтах лечебных учреждений, информационных стендах и в регистратурах.

Основная задача мероприятия – привлечь внимание к ранней диагностике онкологических заболеваний. Не секрет, что успех лечения опухолей обусловлен именно ранним выявлением патологии.

– Шансы больных на излечение возрастают в разы при выявлении онкозаболеваний на ранних стадиях, процент выздоровления достигает 80–90 %. К сожалению, при выявлении злокачественных новообразований органов головы и шеи на поздних стадиях лечение малоэффективно, – подчеркнула специалист отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Оксана Шурундина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области