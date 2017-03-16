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Около 200 молодых специалистов соберёт в Новодвинске II форум работающей молодежи

16 марта 17:15 Новодвинск Молодежь

В Архангельской области началась подготовка к проведению второго областного форума работающей молодёжи. 

Форум состоится в конце мая в Новодвинске. Базой для его проведения станет Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Участие в форуме примут около 200 молодых специалистов со всей области. 

Детали грядущего форума обсудили на встрече организаторов форума с главой муниципального образования «Город Новодвинск» Сергеем Андреевым, представителями администрации и предприятия.

Первый областной форум работающей молодёжи состоялся 23 мая 2016 года и собрал представителей 13 муниципальных образований региона. Площадка форума была организована на одном из предприятий ОСК – старейшем российском судоремонтном заводе «Красная Кузница».Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

«В рамках форума работающей молодежи у специалистов появится возможность представить свои идеи и проекты по развитию предприятий, на которых они работают. Ещё одна задача – сформировать некую среду молодых специалистов, объединённых общей задачей по развитию своего региона».

Одним из соорганизаторов форума выступит областной Дом молодёжи.

По информации директора учреждения Алексея Чилибанова, уже запланирована серьёзная образовательная программа. Так, одно из производств АЦБК станет стартовой площадкой форума, где состоится панельная дискуссия. Затем участники разделятся по направлениям и будут работать над задачами, поставленными на панельной дискуссии.

Кроме этого, запланирована экскурсия по предприятию.

Добавим, в этом году МО «Город Новодвинск» признано победителем конкурса муниципальных программ по работе с молодёжью в номинации «Лучшая программа городского округа».

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

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